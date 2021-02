Jennifer López sorprende con su rol en nueva película de Netflix

Jennifer López sorprenderá a sus fanáticos al interpretar a una asesina en “The Mother”, la nueva película de Netflix que tiene previsto iniciar sus grabaciones próximamente. A su vez, López fungirá como una de las productoras del importante proyecto.

En “The Mother”, la actriz estadounidense da vida al personaje de Nina Guerrera, una agente del FBI que se ve involucrada en el caso de un asesino en serie después de que él deja códigos complejos y acertijos en internet que están vinculados a sus recientes asesinatos.

Por otra parte, Guerrera (López), quien también es una asesina, se ve obligada a salir de su escondite para poder proteger a la hija que abandonó hace unos años atrás cuando huía de hombres peligrosos.

El nuevo filme de Netflix es una adaptación de la novela “The Cipher”, escrita por la destacada autora Isabella Maldonado, conocida por trabajar para el FBI durante 22 años y ser la primera latina en alcanzar el rango de capitana en su departamento.

El guión de “The Mother” fue escrito por Misha Green con revisiones de Andrea Berloff. Según Deadline, Niki Caro (directora del filme ‘Mulán’), se encuentra en conversaciones para dirigir el nuevo proyecto de Netflix que contará con Jennifer López en el rol protagónico.

En la actualidad, Netflix ofrece un catálogo de películas de López en su plataforma, tal y como son: “Angel Eyes” (2001) y “Lila & Eve” (2015). Sin embargo, “The Mother” es una de las primeras producciones originales de la plataforma de streaming con la actriz como protagonista.

Jennifer López regresa a la industria cinematográfica en 2021

Marry Me – In theaters this Valentine’s DaySave the date. Jennifer Lopez, Owen Wilson and Maluma star in #MarryMeMovie, in theaters this Valentine’s Day — uni.pictures/MarryMeFB uni.pictures/MarryMeTW uni.pictures/MarryMeIG uni.pictures/MarryMe — Packed with original songs by Jennifer Lopez and global Latin music star Maluma, Marry Me arrives this Valentine’s Day weekend with Lopez starring as musical superstar Kat Valdez and Owen Wilson as Charlie Gilbert, a math teacher—total strangers who agree to marry and then get to know each other. An unlikely romance about two different people searching… 2020-09-24T23:11:51Z

Jennifer López se prepara para conquistar a sus millones de fanáticos con su nueva producción cinematográfica “Marry Me” que tiene previsto estrenarse en el mes de mayo de 2021 en las principales salas de cine del mundo.

La nueva comedia romántica de Universal Pictures representa el debut del cantautor Maluma en la industria cinematográfica. Además, el filme contará con una banda sonora del colombiano en colaboración con Jennifer López.

La trama de “Marry Me” se centra en Katalina “Kat” Valdez (López), una afamada estrella musical que contrae matrimonio con un completo desconocido llamado Charlie Gilbert (Owen Wilson) durante uno de sus conciertos tras enterarse que su novio Bastian (Maluma) la estaba engañando con otra mujer.

El estreno de la nueva película de la cantante y actriz estadounidense estaba previsto para el Día de San Valentín, pero fue pospuesto hasta el mes de mayo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Owen Wilson, Sarah Silverman, Jameela Jamil, Jimmy Fallon, Stephen Wallem, John Bradley y Michelle Buteau son algunas de las personalidades que compartirán créditos con López en la producción cinematográfica.

López inició el 2021 con grandes proyectos

Lejos de ausentarse en la industria del entretenimiento y los negocios por la pandemia del COVID-19, Jennifer López ha estado trabajando en grandes proyectos como lo es su línea de cuidado personal que lleva por nombre “JLo Beauty” y salió a la venta el pasado 1 de enero a través su sitio web oficial.

En el ámbito de musical, López recientemente estrenó el videoclip de su nuevo sencillo musical “In The Morning”. En el trabajo audiovisual, la cantante presume de su silueta completamente desnuda con unas alas de ángel.

En la actualidad, la también empresaria ha invertido miles de dólares en el mercado de bienes raíces en ciudades como Nueva York y Mami en sociedad con Alex Rodríguez mediante su compañía “A-Rod Corp”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram