¿Quiénes son los exesposos de Jennifer López?

Jennifer López es una cantante y actriz estadounidense con raíces puertorriqueñas que ha consolidado una destacada carrera en la industria del entretenimiento en Hollywood. La talentosa intérprete se ha casado tres veces y recientemente estuvo comprometida. Esto es lo que necesitas saber sobre sus exesposos.

1. Su primer matrimonio fue con Ojani Noa

El primer matrimonio de Jennifer López fue con Ojani Noa, un mesero cubano. Ellos estuvieron casados por poco menos de un año, de febrero de 1997 a enero de 1998. En 2006, ella presentó una demanda contra Noa, tratando de impedir que publicara un libro con detalles íntimos sobre su matrimonio, informó MTV. Ella dijo que tenían un acuerdo de confidencialidad y que su libro violaría ese acuerdo.

Noa, a su vez, había presentado una demanda contra López en 2004 por incumplimiento de contrato, pero luego la retiró.

En 2007, López recibió $545.000 por un caso de incumplimiento de contrato contra Noa y Noa recibió una orden judicial permanente contra la publicación del libro, informó The Sydney Morning Herald.

En 2013, el socio comercial de Noa dijo que aún no se había llegado a un acuerdo sobre si Noa lanzaría o no un video íntimo de la luna de miel, informó Fox News. Su socio comercial dijo que buscaban 3.75 millones de dólares.

2. Ella y Cris Judd se casaron en 2001

López estuvo casada con el bailarín Cris Judd desde el 29 de septiembre de 2001 hasta junio de 2002, informó Rolling Stone. Judd dijo que era difícil estar tanto en el centro de atención mientras estaban casados, informó la revista Us. Ellos se enamoraron mientras filmaban el video musical “Love Don’t Cost a Thing”. Judd dijo que se separaron simplemente porque su matrimonio no funcionó, pero que no había mala sangre entre ellos.

3. Ella y Marc Anthony estuvieron casados de 2004 a 2014, y se anunció su ruptura en 2011

Luego, Jennifer López se casó con Marc Anthony en junio de 2004. Ella sufrió una verdadera angustia por su ruptura y buscó consuelo en Anthony. En un libro, la cantante escribió que ella y Affleck se separaron tres días antes de su boda y buscó consuelo en su viejo amigo Anthony, informó Page Six. Ella dijo que el matrimonio fue “una curita en el corte”.

Su matrimonio no estuvo exento de controversia. Un video de la boda privada fue robado y los ladrones intentaron vendérselo a Anthony y López por $1 millón, informó Today. Los hombres fueron procesados y acusados de conspiración, intento de hurto mayor y posesión de propiedad robada.

López y Anthony anunciaron que se separaban en 2011 después de siete años de casados. Ellos solicitaron el divorcio en abril de 2012. En 2014, se finalizó el divorcio y López tuvo la custodia principal de sus gemelos.

4. López y Marc Anthony son padres de unos gemelos

López y Anthony tuvieron gemelos: Un hijo y una hija que nacieron el 22 de febrero de 2008. En 2007, la estrella de 38 años anunció que estaba embarazada, informó BBC. Estos fueron los primeros hijos de López, y el cuarto y quinto de Anthony, informó People. Sus hijos son Emme y Max.

5. López estuvo comprometida con Alex Rodríguez

López luego salió con Alex Rodríguez a partir de febrero de 2017.

Rodríguez y López se conocieron por primera vez en 2005, pero no se conectaron hasta 12 años después, informó Harper’s Bazaar. En ese momento, López estaba casada con Marc Anthony y estaban en un partido de béisbol en el Shea Stadium. Mientras estaban allí, ellos conocieron a Rodríguez. López dijo que había electricidad cuando se dieron la mano. “Tres a cinco segundos de mirar a alguien directamente a los ojos y quedarse atrapado”.

Los dos no se volvieron a conectar hasta casi 12 años después, informó Harper’s Bazaar. Ellos se encontraron en un restaurante. Ella estaba almorzando y él le dio un golpecito en el hombro, luego le envió un mensaje de texto y la invitó a salir. Ella aceptó y cenaron juntos. Él estaba nervioso por su primera cita en 2017, pero todo fue genial.

Jennifer López y Alex Rodríguez se comprometieron en marzo de 2019 y anunciaron el rompimiento de su compromiso en abril de 2021.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.