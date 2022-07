Jennifer López está casada por cuarta vez ¿Quiénes han sido sus esposos?

La noticia de que Jennifer López se casó con Ben Affleck ha causado una revolución en el mundo del espectáculo. Se trata del segundo matrimonio del actor y cineasta estadounidense y el cuarto de La Diva del Bronx.

J.Lo debe ser una de las mujeres que han estado comprometidas más veces, incluyendo dos con Ben Affleck. En total, la artista y empresaria de ancestros puertorriqueños ha recibido seis anillos de compromiso. El más reciente fue el segundo que le dio su actual esposo. Antes, fue el que recibió del ex beisbolista Alex Rodríguez, con el que tuvo una relación de cinco años.

¿Quién fue el primer esposo de Jennifer López?

La primera vez que La Diva del Bronx contrajo matrimonio fue el 22 de enero de 1997. El primer esposo de J.Lo fue un camarero cubano llamado Ojani Noa, quien es el único de sus ex esposos que le ha dado serios dolores de cabeza.

El matrimonio duró apenas 11 meses y 10 años después la artista tuvo que demandar a Novoa, pues la estaba extorsionando con la amenaza de publicar videos íntimos entre ellos. Eventualmente, una jueza le prohibió al cubano si quiera nombrar a Jennifer López con intenciones negativas.

¿Quién fue el segundo esposo de J.Lo?

Jennifer López llegó al altar por segunda vez con el coreógrafo Chris Judd, quien era uno de los bailarines en el video de su canción “Love Don´t Cost a Thing”. La pareja contrajo matrimonio en 2001, ante 170 invitados, en una ceremonia en la casa en Calabasas (Donde viven las Kardashians en el área de Los Ángeles) de su manager Benny Medina.

Un año después, sus representantes emitieron este corto comunicado:

“Jennifer López y Cris Judd han anunciado que han resuelto todos los temas relacionados con la disolución de su matrimonio. La resolución ha sido extremadamente amistosa”.

La fecha es importante, pues se anunció la separación justo después de que López terminó de filmar su película “Gigli”. El co-protagonista era nada más y nada menos que Ben Affleck. Poco después los artistas revelaron que eran pareja.

En el video de “Love Don´t Cost a Thing” se puede ver a Chris Judd bailando atrás en el minuto 2.44

Jennifer López y su tercer marido Marc Anthony

Dos de los artistas latinos más famosos del mundo de habla hispana y del planeta, a decir verdad, son J.Lo y El Flaco de la voz de oro. Su relación comenzó en la adolescencia, pero solo decidieron darse una oportunidad como pareja después de que el cantante se separó permanentemente de la ex Miss Universo boricua Dayanara Torres.

De hecho, el matrimonio entre Jennifer López y Marc Anthony se produjo a menos de una semana de que salió el divorcio. La pareja se casó el 5 de junio de 2004 en Los Ángeles ante varios centenares de sus familiares y amigos más cercanos, quienes habían sido invitados a una fiesta para recibir el verano.

El 22 de febrero de 2008, J.Lo dio a luz a los gemelos Max y Emme, sus únicos hijos, producto del matrimonio con Marc. En julio de 2011, los artistas anunciaron la decisión de separarse con un comunicado en el que aseguraron que había sido “una decisión muy difícil”. Sin embargo, prometieron hacer “todo lo necesario” para mantener el cariño entre ellos por el bien de sus hijos. Son los pocos que lo han logrado.

Jennifer López y Ben Affleck son marido y mujer

El 17 de julio de 2022, la publicación especializada en las noticias del mundo del espectáculo TMZ reveló que J.Lo y Affleck se habían casado en Las Vegas. La pareja cumplía este año dos décadas desde que comenzaron a salir y 17 años desde su separación.

¡Qué vivan los novios!