Mujer ‘relacionada’ como ‘amante’ de Alex Rodríguez manda mensaje a Jennifer Lopez

Madison LeCroy hizo un comentario descarado sobre los rumores de que ella es la culpable de la ruptura de Alex Rodríguez y Jennifer López, y bromeó diciendo que tiene más que decir.

La separación de Rodríguez y López en los titulares generó un reencuentro romántico para la cantante y su exnovio Ben Affleck, con quien estaba comprometida en el 2002.

López y Affleck fueron fotografiados besándose en el restaurante Nobu de Malibú durante el fin de semana, más de 15 años después de su separación, según informó Page Six.

Ahora, LeCroy se está atribuyendo el mérito de la reactivación de la relación de los famosos, en medio de acusaciones de que ella era “la otra mujer” que llevó a la ruptura de López y Rodríguez, a principios de este año.

“Digo de nada”, aseguró LeCroy al US Weekly sobre la reunión de “Benifer”.

La estrella de “Southern Charm” aclaró que ella nunca tuvo una relación con Rodríguez mientras él estaba comprometido con López.

“Quiero decir, seré honesta contigo. No tuve nada que ver con la razón por la que se separaron (J.Lo y A-ROD), y creo que todo el mundo lo sabe”, le dijo la modelo al medio. “Y si no lo sabes, entonces es ridículo, seamos honestos”.

LeCroy también prometió compartir su versión de los hechos si regresa para otra temporada de “Southern Charm”.

“Estoy feliz de contar mi historia”, dijo la estrella de Bravo. “Si me hacen las preguntas, sí, diré la verdad. Diré esto: la razón por la que no me molesta es porque soy inocente en ese sentido”.

LeCroy se molestó cuando la acusaron de romper el compromiso de Rodríguez

Los rumores sobre la supuesta relación de LeCroy con el jugador retirado de los Yankees de Nueva York circularon por primera vez durante la reunión de la temporada 7 de “Southern Charm”, cuando su coprotagonista, Craig Conover, la acusó de “volar por todo el país” y acostarse con “hombres casados, exjugadores de la MLB”.

“Conover luego afirmó que LeCroy voló a Miami para conectarse con un exjugador prominente de la MLB, según Entertainment Tonight. También la llamó una “destructora de hogares”.

El ex de LeCroy, Austen Kroll, también la acusó de hacer Facetiming con un atleta famoso “todo el tiempo”. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran rumores de que el hombre misterioso era Rodríguez, quien le había dado “me gusta” a las publicaciones de LeCroy en Instagram casi al mismo tiempo.

En una declaración a Page Six, LeCroy admitió haberse comunicado con Rodríguez, pero insistió en que no tenía una aventura con él.

“Él nunca engañó físicamente a su prometida conmigo”, dijo la estrella de “Southern Charm” al medio. “No quiero nada malo para su familia ni para la mía. Definitivamente somos inocentes en esto”.

Pero una fuente le dijo a Page Six que “el escándalo de Madison LeCroy” fue la razón por la que López terminó su compromiso con Rodríguez, porque estaba “realmente avergonzada”.

Más tarde, otro informante le dijo a The Sun que LeCroy estaba molesta porque Rodríguez “nunca reconoció” su parte en su relación antes de separarse de su famosa prometida. También se dijo que LeCroy estaba “sorprendida” por la ruptura de la pareja de celebridades, a pesar de que estaba consciente de que “Alex estaba teniendo problemas con Jennifer”.

“Está furiosa con que Alex nunca reconoció su parte en la comunicación que tuvieron y trató de hacer parecer que no la conocía”, agregó la fuente, y señaló que Rodriguez incluso hizo que LeCroy firmara un acuerdo de confidencialidad cuando comenzaron a “hablar”.

La fuente agregó que LeCroy estaba “molesta” y tenía “ansiedad” por las “implicaciones” que la historia tendrá en su vida.





LeCroy recientemente salió oficial en Instagram con un nuevo novio

Mientras López está de vuelta en los brazos de Affleck, LeCroy también ha encontrado el romance en los meses posteriores al drama de Rodríguez. La mujer de 30 años recientemente compartió fotos de ella posando con un hombre misterioso y subtituló la publicación diciendo a los fanáticos que está “locamente feliz”.

LeCroy también le dijo a Us Weekly que conoció a su nuevo hombre en un bar cuando estaba de visita en Scottsdale, Arizona, para una despedida de soltera.

“Estuvo allí para la fiesta de cumpleaños de un amigo”, dijo LeCroy. “No lo conocía en este momento, pero entro en este bar e inmediatamente nos miramos desde el otro lado de la habitación. Fue como instantáneo. Y quiero decir que realmente no puedes ignorarlo. … Es absolutamente impresionante”.

Agregó que su hombre, cuyo nombre no ha hecho público, se acercó a ella en el bar y le dijo que necesitaba su número porque tenía que “volver a verla”.

Esta es la versión original de Heavy