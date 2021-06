Captan a Jennifer López besándose con Ben Affleck frente a sus hijos: La atacan -Video

Jennifer López está en el ojo del huracán, esta vez por cuenta de la manera como ha estado manejando su vida amorosa, luego de haber terminado su relación de varios años con el expelotero Álex Rodríguez.

Y es que un video paparazzi captado en la ciudad de Los Ángeles, hizo que la Diva de El Bronx esté ahora de boca en boca, por parte de aquellos fans que no ven con buenos ojos que la cantante estuviera besándose con su nueva pareja, su exprometido de hace muchos años, el actor Ben Affleck, delante de sus hijos: Max y Emme.

En el polémico clip, se aprecia a la intérprete de “Let’s Get Loud” en actitud muy cariñosa con quien fuera su prometido hace más de una década, y luego se aprecia a Max y Emme en la misma escena.

El clip original es de sitio Page Six, y tambien fue mostrado por la cuenta de Instagram “Escándalo”, bajo el mensaje: “Así fueron captados #Ben & #Jlo en Malibú, California el día de ayer ❤️😍 y ahí estaban presente los hijos de la cantante!!!”.

Los críticos de J.Lo aseguran que aunque no son nadie para meterse en la vida sentimental de la cantante, no consideran que esté enviando un buen mensaje a sus hijos, al besarse y presumir sus cariños y caricias delante de sus hijos, cuando solo han pasado un par de meses desde que terminó su relación con Álex Rodríguez, quien estuvo presente como padrastro de los pequeños muy activo y entregado, de acuerdo a la propia actriz.

“Qué feo que sea así”, “esa mujer no sabe respetar a sus hijos”, “J.Lo no puede vivir sin hombre” y “qué clase de ejemplo le está dando a sus niños”, fueron algunos de los mensajes que manifestaron cibernautas, tras ver el video paparazzi de los besos con Affleck.

Otros seguidores de la neoyorquina respondieron con furia en la propia cuenta de Instagram de la artista y salieron en defensa del expelotero de los Yankees y hasta ofendieron a su nuevo amor: “No puedo creer que pases tan rápido de un Arod elegante a un alcohólico, fumador y desordenado”, “Pobre Alex, nunca lo quisiste y jugaste con él” y “Ajá mamá, no le guardaste luto”.

Además de la molestia que causó entre fans ver a J.Lo besándose frentre a sus niños, otros le lanzaron dardos por no haber esperado un tiempo antes de involucrarse en un noviazgo, cuando apenas en febrero pasado hablaba maravllas de quien se refería como su “macho” y a quien le dedicaba un mar de mensajes gritando estar muy enamorada.

El Día de San valentín, J.Lo honró a su entonces prometido y dijo: “Febrero es nuestro mes especial … nuestro mes de aniversario … Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero … la primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en el que no hayamos estado juntos o hablado … me haces reír … me encanta tu sentido del humor perversamente divertido … y cómo siempre intentas hacer que cada habitación en la que entras sea más alegre … te amo a ti… eres mi gracioso san valentin”.