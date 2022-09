Jennifer López: la historia de su ascenso a la fama internacional

Jennifer López nació el 24 de julio de 1969, por lo que tiene 53 años. La superestrella del pop mide 5’5″, o 165 cm, y lleva saliendo desde 2021 con Ben Affleck. López comparte a los mellizos Emme y Maximilian con su exesposo y actor Marc Anthony.

Los fans quizás puedan sentir curiosidad por su vida personal, incluido su ascenso a la fama, y su historial de citas.

Esto es lo que sabemos:

JLo se crió en el Bronx y comenzó a perseguir su sueño de ser una “estrella de cine famosa”cuando era adolescente

López se crió en el barrio Castle Hill del Bronx. Realizó su sueño de ser una “estrella de cine famosa” después de hacer una audición para un papel en una pequeña película de bajo presupuesto titulada My Little Girl, donde fue elegida como Myra, una joven que vive en un centro para niñas con problemas. A partir de ahí, López fue contratada para el coro en Golden Musicals of Broadway, que estuvo de gira por Europa durante cinco meses.

López continuó construyendo su carrera y finalmente fue seleccionada como bailarina de respaldo para New Kids on the Block en 1991. Actuó con ellos en la 18.ª entrega anual de los American Music Awards antes de conseguir su primer trabajo de alto perfil como bailarina de Fly Girl en el programa de televisión In Living Color, según Biography.

Su primera gran oportunidad llegó en 1997 cuando audicionó para interpretar el papel principal en Selena, una película biográfica de la cantante pop tejana Selena Quintillana-Pérez, quien fue trágicamente asesinada por una fan en 1995, informa Biography. López continuó obteniendo papeles en varias películas ese mismo año, incluidas Anaconda y Blood and Wine, y su carrera como actriz finalmente despegó.

En 1999, López lanzó su álbum debut de pop latino, On the 6, que se convirtió en platino en dos semanas, según Biography. On the 6 fue seguido por J. Lo en 2001, que debutó en el número 1 en las listas de éxitos, el mismo año en que se estrenó su muy popular película The Wedding Planner.

A lo largo de los años, López ha sido nominada a casi 170 premios, ganando premios como BET, GLAAD, People’s Choice Awards, MTV Movie, TV y Video Awards, y muchos, muchos más.

JLo ha estado en varias relaciones con gente famosa lo largo de los años

López ha estado en varias relaciones a largo plazo a lo largo de los años. Estuvo casada con su primer marido, el camarero cubano Ojani Noa, durante dos años, antes estar con el exbailarín Cris Judd, con quien estuvo brevemente casada entre 2001 y 2002.

También estuvo comprometida con el actor Ben Affleck durante varios años y llamó a su ruptura con Affleck su “primera verdadera angustia”, según US Magazine. Después de su separación con Affleck, López salió con su viejo amigo y compañero actor Marc Anthony, con quien comparte a sus gemelos. Los dos se divorciaron en 2011.

Después, Jennifer López salió con el ex jugador de béisbol y empesario, Álex Rodríguez, de 2017 a 2021. El mismo año de su ruptura, JLo sorprendió a todo el mundo al comprometerse de nuevo con el actor y director Ben Affleck. Ambos se casaron hace un mes en Las Vegas.