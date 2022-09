Adam Levine: ¿llegó a ser infiel a su mujer Behati Prinsloo?

La ex estrella de Real Housewives of New York, Bethenny Frankel, habló sobre el reciente escándalo de infidelidad que involucra a Adam Levine.

En los últimos días, varias mujeres han recibido mensajes inapropiados y coquetos del líder de Maroon 5 convertido en juez de The Voice. Levine, quien está casado con la modelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, con quien comparte dos hijos, admitió que había “cruzado la línea” con Sumner Stroh, pero niega que haya siedo infiel.

Y Frankel intervino en el drama.

Esto es lo que necesita saber:

Adam Levine negó haber engañado a Behati Prinsloo: “Estuve mal al hablar de manera coqueta con alguien que no fuera mi esposa”

“Estuve mal al hablar de manera coqueta con alguien que no fuera mi esposa”, dijo Levine en un comunicado en Instagram. “No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado”.

Justo este mes, Levine y Prinsloo anunciaron que esperaban un tercer hijo.

“Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo”, dijo en el comunicado. “Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos juntos”.

De acuerdo con E! News: “Behati está molesta pero ella le cree que no hubo una aventura física. Han estado juntos todo este tiempo. Siente que están felizmente casados ​​y se sorprende al descubrir lo que estaba pasando a sus espaldas”.

La misma fuente también dijo que Levine está “decepcionado consigo mismo y molesto por haber lastimado a su familia de esta manera y es una llamada de atención y le ha hecho darse cuenta de que tiene mucho en lo que trabajar”.

Bethenny Frankel fingió sorpresa por el escándalo de engaño: “Fue simplemente una maravilla absoluta”

La ex estrella de RHONY habla sobre las acusaciones:

“Adam Levine está engañando a su esposa”, dijo Frankel en su podcast Just B el jueves. “Es una estrella de rock, es un músico exitoso de fama mundial que ha realizado giras por el mundo y sé que es sorprendente que esté teniendo una aventura. Es simplemente una maravilla absoluta”.

Frankel dijo que estaba más interesada en el escándalo de canibalismo de Armie Hammer que en una estrella de rock engañando a su esposa.

“¿Adam Levine engañando a una maldita supermodelo? No lo entiendo… Es todo tan aburrido”, dijo.