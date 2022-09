Así homenajeron a Anne Heche en Dancing With the Stars

La familia de Dancing With the Stars ha perdido a varios miembros a lo largo de los años, la más reciente de las cuales es la actriz Anne Heche, quien murió el 14 de agosto después de un accidente automovilístico que la dejó en coma.

Durante el estreno de la temporada 31, la competición de baile honró a Heche, quien compitió en la temporada 29. Fue hace sólo dos años con el bailarín profesional Keo Motsepe.

Así fue como el programa honró a la difunta estrella:

Heche recibió la estrella conmemorativa de Dancing With the Stars

En el salón de baile de Dancing With the Stars, hay una estrella permanente que enumera los nombres de los miembros del elenco de Dancing With the Stars que han muerto. El nombre de Heche ahora se ha agregado a la lista, reveló el productor Adam Raia en sus stories de Instagram (a través de E! Online) después del espectáculo.

“Algunos de los grandes que han fallecido”, escribió Raia en la foto.

Los otros nombres enumerados son Florence Henderson de la temporada 11, quien murió en 2016; la concursante de la temporada 17 Valerie Harper, quien murió en 2019; Cloris Leachman de la séptima temporada, quien murió en 2021; y la concursante de la temporada 28, Mary Wilson, quien también murió en 2021.

En caso de que tenga curiosidad sobre dónde se encuentra la estrella conmemorativa, está en la esquina delantera izquierda si está mirando el escenario, justo debajo de la mesa de los jueces. Aquí está durante el estreno de la temporada 31:

Dancing With the Stars y su elenco honraron a Heche cuando murió

We are incredibly sad to lose one of our beloved DWTS family members, Anne Heche, whose smile and vibrant personality lit up the ballroom. We send our condolences to her loved ones. ❤️ pic.twitter.com/M6ThaztmWm — Dancing with the Stars #DWTS (@officialdwts) August 17, 2022

Cuando Heche murió a mediados de agosto, la cuenta oficial de Twitter del programa publicó una foto de ella y escribió: “Estamos increíblemente tristes de perder a uno de nuestros queridos miembros de la familia DWTS, Anne Heche, cuya sonrisa y personalidad vibrante iluminaron el salón de baile. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos”.

El compañero de Heche, Motsepe, le dijo a Entertainment Tonight en ese momento que su corazón estaba roto por su accidente (la entrevista fue antes de que ella muriera).

“Anne fue mi pareja en DWTS durante la temporada 29. Nos hicimos amigas cercanas y mi corazón se rompe por ella y su familia por este terrible accidente”, dijo la bailarina. “Rezo para que se recupere por completo y sé que toda la familia DWTS le envía pensamientos curativos. Al trabajar con ella, puedo decir que tiene un espíritu fuerte y es luchadora, y sé que hará todo lo posible para sanar”.

Después de su muerte, Motsepe escribió un mensaje simple en Instagram: “Te amo, @anneheche”.

La jueza Carrie Ann Inaba también escribió un sentido homenaje en su propia página de Instagram:

Anne fue una de las estrellas de @dancingwiththestars que realmente tocó mi corazón. Su historia personal llegó a mi corazón. Podía sentir el dolor que ella sentía y también podía sentir su alma resistente y valiente. Y fue conmovedor. No tenía idea de todo lo que había pasado en esta vida y sentí una conexión con ella y las luchas a las que se enfrentó en la vida. A pesar de sus problemas, tenía una luz brillante cuando salía al escenario a bailar. Cada vez que actuaba, había una sensación de completa alegría y una celebración de la vida. Era puro y fue especial.

En su entrevista final, que se grabó varios meses antes de su muerte para el podcast Behind the Velvet Rope with David Yontef pero que se publicó después de su muerte, Heche habló sobre su etapa en Dancing With the Stars, que tildó de “ gran momento” en su vida.

“Ir a Dancing With the Stars fue genial, pensé. Ese fue un gran momento para mí. Estaba muy emocionada de ir a Dancing With the Stars. Soy bailarina, me encanta bailar”, dijo Heche.

Ella continuó: “Fue divertido a muchos niveles”.

Dancing With the Stars se transmite los lunes por la noche a las 8 PM, Hora del Este / 5 PM, Hora del Pacífico, en Disney Plus.