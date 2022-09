¿A qué se dedica Bill Gates desde que dejó Microsoft?

Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates promete profundizar en el funcionamiento interno de la mente detrás de Microsoft.

El documental de tres partes se lanzó a nivel mundial en Netflix el viernes 20 de septiembre de 2019. Por lo que respecta a su matrimonio, Bill y Melinda Gates anunciaron el fin de su relación en un tuit el lunes 3 de mayo de 2021.

Algunas de las personas que mejor conocen a Bill Gates y que trabajaron de cerca con él a lo largo de los años hablan sobre Gates y su prodigiosa mente con fascinación en el documental. También discuten algunos de sus rasgos menos agradable, como mucho mal genio (a veces estallaba), especialmente al principio de su vida.

La descripción del documental dice:

Del director ganador del Premio de la Academia Davis Guggenheim (An Inconvenient Truth, He Named Me Malala) llega Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates, un nuevo documental en tres partes que explora la mente y las motivaciones del célebre visionario tecnológico, líder empresarial y filántropo Bill Gates. Después de dejar el cargo de director ejecutivo de Microsoft, Gates dedicó su tiempo y su considerable intelecto a resolver algunos de los problemas más persistentes del mundo. La serie, en profundidad y sin filtros en su descripción del viaje de la vida de un hombre, tanto sus triunfos como en sus reveses, ofrece un acceso sin precedentes a Gates mientras busca soluciones únicas para algunos de los problemas más complejos del mundo con el mismo nivel de optimismo, curiosidad y fervor que inspiró su visión original de Microsoft. Inside Bill’s Brain tiene entrevistas con Bill y Melinda Gates, además de sus amigos, familiares y socios en la filantropía y los negocios, creando un retrato innovador y revelador de un hombre que, después de cambiar el mundo, podría sólo cambiar la forma en la que otros lo ven.

Inside Bill’s Brain es creado, dirigido y producido por Davis Guggenheim; los coproductores ejecutivos son Beth Osisek y Steven Leckart; los productores ejecutivos son Shannon Dill, Jonathan Silberberg y Nicole Stott.