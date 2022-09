La familia de Teresa Halbach, en contra del programa “Making a Murderer”

La familia de Teresa Halbach se ha visto obligada a ver cómo el éxito de Making a Murderer llevó a miles de personas en todo el mundo a apoyar a Steven Avery y su búsqueda para anular su condena por el asesinato de su hija en 2005. Los fanáticos del programa han creado grupos de apoyo para Avery mientras continúan defendiendo su inocencia y destrozando la acusación que ayudó a condenar a Avery y su sobrino, Brendan Dassey, por el asesinato de Halbach.

La segunda temporada en 2018 sigue una vez más los casos de Avery y Dassey, quienes cumplen cadena perpetua por el asesinato de Halbach. Laura Ricciardi y Moira Demos llevan a los espectadores de regreso al condado de Manitowoc, Wisconsin, para continuar profundizando en el misterio que rodea la muerte de Halbach y para seguir cuestionando si Avery y Dassey fueron condenados injustamente o no.

Entonces, ¿qué piensa la familia Halbach sobre el programa que convirtió en estrella al hombre condenado por su asesinato? Con el lanzamiento de la segunda temporada en 2018, el asesinato de Halbach ha sido objeto de un renovado debate, especialmente porque la segunda parte de la serie sigue el intento de Avery de anular su condena con la ayuda de su nueva y feroz abogada defensora, Kathleen Zellner. Teniendo en cuenta el hecho de que el caso se centra en la brutal violación y asesinato de su hija, es comprensible que los Halbach no estén contentos con el programa.

La familia Halbach emitió un comunicado diciendo que les entristeció escuchar que ciertas personas estaban tratando de “lucrar de su pérdida” al crear el programa

Cuando se estaba filmando la primera temporada, la familia Halbach se negó a hablar con Ricciardi y Demos, los directores detrás de Making a Murderer, tanto para la Parte 1 como para la Parte 2. En una entrevista con Vulture mientras discutían la Parte 1, Ricciardi declaró: “Invitamos a la familia Halbach a participar en la película, y tomamos un café con Mike Halbach, el portavoz oficial de la familia, para discutir la idea, pero decidieron no participar. Así que filmamos a Mike en todas las conferencias de prensa que realizó, pero ese fue el alcance de nuestra interacción con él”.

A pesar de que los Halbach se negaron a participar en el programa, dieron a conocer a la prensa sus sentimientos sobre la serie documental. Antes de que se emitiera la primera parte, la familia Halbach emitió esta declaración:

“Habiendo pasado recientemente el décimo aniversario de la muerte de nuestra hija y hermana, Teresa, nos entristece saber que las personas y las corporaciones continúan creando entretenimiento y buscando ganancias de nuestra pérdida. Seguimos esperando que la historia de la vida de Teresa traiga bondad al mundo”.

La tía de Halbach cree que el programa le está dando a Avery la oportunidad de dar su versión de la historia, pero continúa creyendo que es culpable

Dos de las tías de Halbach también hablaron con varios medios de comunicación e insistieron en que Avery es culpable. En una entrevista con People, la tía de Halbach, Kay Giordana, dijo: “No puedo creer que haya salido esto. Es realmente desafortunado”. Ella agregó: “Estaba muy molesta, pero sé que las personas adecuadas saben la verdad. Ni siquiera está cerca de lo que realmente sucedió. Todo el mundo tiene su propio lado de la historia. Ese es el lado de la historia de la familia Avery. No esperaría que fuera diferente. Creen que es inocente. No me sorprende. Me sorprende que alguien lo juntara de esa manera y lo hiciera ser unilateral”.

Giordana agregó que cree que él es “100% culpable. No hay duda de eso”.

“Si la gente quiere pensar que es inocente, no hay nada que pueda hacer al respecto, pero sé que Dios sabe lo que pasó y eso es lo que realmente me importa, siempre y cuando nunca tenga la oportunidad de lastimar a nadie más”, dijo Giordana a People.

Otra tía, Carol Stumpf, le dijo a People que está de acuerdo en que él es culpable. “Si realmente eres inocente, ¿por qué no subiste al estrado y contaste tu historia?”, le preguntó a Avery.

El primo de Halbach, Jeremy Fournier, dijo que entiende por qué los espectadores piensan que Avery y Dassey son inocentes, pero afirma que la serie está seriamente sesgada. “Es muy unilateral”, dijo a People. “Veo de dónde la gente obtiene su opinión, pero sólo obtienen un lado de la historia”.