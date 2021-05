¿Jennifer López y Ben Affleck están juntos?

Diecisiete años después de haber puesto fin a su relación amorosa, Jennifer López y Ben Affleck se han apoderado de los principales titulares de prensa tras darse a conocer que han estado pasado tiempo juntos durante los últimos días en California.

La noticia del posible acercamiento de las estrellas llega después de confirmarse la cancelación del compromiso de López con el exbeisbolista Alex Rodríguez, con quien estuvo saliendo durante cuatro años.

La revista People informó que Affleck y López fueron vistos el pasado viernes 30 de abril mientras disfrutaban de tiempo juntos en una de las residencias de la cantante en la ciudad de Los Ángeles.

“Han estado pasando tiempo juntos en Los Ángeles durante la última semana. Se tienen mucho amor el uno por el otro, siempre se han admirado”, reveló una fuente al referirse a la pareja en declaraciones exclusivas a People.

Jennifer Lopez and Ben Affleck hanging out after Alex Rodriguez split https://t.co/4Wm5LDSXAQ pic.twitter.com/ERMJYQf55d

— Page Six (@PageSix) May 1, 2021