Chiquibaby revela el sexo del bebé que espera: ¿Niño o niña?: [VIDEO]

Stephanie Himonidis, más conocida artísticamente como “Chiquibaby”, se mostró más feliz que nunca al anunciar que el primer bebé que espera es una niña.

La presentadora de televisión mexicana dio a conocer la noticia en una reciente transmisión especial del show “Hoy Día” de Telemundo.

Gerardo López, esposo de Himonidis, fue el encargado de sorprender a todos los televidentes de Telemundo al elevar un humo en color rosa que revelaba de una manera muy original que se encuentran en la dulce espera de una niña.

Stephanie Himonidis revela el sexo de su bebé: ¡Es niña! | hoyDía | TelemundoVideo oficial de hoyDía. Nuestra presentadora Stephanie Himonidis y su esposo Gerardo López revelaron que el bebé que esperan será una niña de la que no quisieron adelantar el nombre, pero aseguraron que la esperan con mucho amor y emoción. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook: facebook.com/hoydiatelemundo Twitter: twitter.com/hoydia Instagram: instagram.com/hoydia/ SUBSCRÍBETE:… 2021-05-05T16:36:06Z

“Estoy súper contenta junto a Gerardo de poder compartir esta noticia. A todos ustedes como equipo y a mi familia quiero agradecerles”, expresó Chiquibaby tras darse a conocer la feliz noticia.

“Estoy primeramente muy agradecido y somos bendecidos. Le agradezco a Dios que nos dio la oportunidad de tener a una princesita en casa, creo que nos va a unir como una familia más grande para nosotros dos. Sé que la vamos a querer mucho”, afirmó López al mencionar lo feliz que se siente de poder darle la bienvenida a su primera hija con Stephanie Himonidis.

¿Stephanie Himonidis tuvo la posibilidad de escoger el sexo de su primer bebé?

Stephanie Himonidis, “Chiquibaby”, recientemente fue la protagonista de una edición digital de la revista People en Español para revelar detalles exclusivos sobre su primer embarazo.

Durante la entrevista, la estrella afirmó que fue imposible escoger el sexo de su bebé, pese a que inicialmente era una de las decisiones que podía tomar al ser sometida a un tratamiento de fertilización in vitro.

“Cuando te haces el procedimiento de fertilización in vitro, tú puedes tomar la decisión si quieres saber si es niño o niña. En el caso mío tuve la opción de escoger y quería saber, quería elegir. A la mera hora no hubo mucha oportunidad de elección [risas], porque mis embriones eran del mismo sexo. Como era mi primer [hijo] quería elegir, pero al final del día es una lucecita que nos enviaron por ahí y estamos felices de que sea una nena”, confesó Chiquibaby en entrevista con la publicación estadounidense.

Chiquibaby ya tiene un nombre para su primera hija

Chiquibaby admitió a People en Español que escogió el nombre de su primogénita durante las primeras semanas de su embarazo. A pesar de que no lo dio a conocer de manera pública, la intérprete mexicana aseguró que el nombre de su primera bebé guarda una estrecha relación con el agua.

“Quiero acordarme exactamente en qué momento fue que decidí el nombre, pero fue muy al principio y mi marido me dijo que le gustaba también. Lo único que era debatible era el segundo nombre, pero creo que se quedará con un nombre. No lo he querido decir mucho porque todo el mundo opina. Lo vamos a compartir más adelante. Lo único que te puedo decir es que es un nombre cortito y tiene que ver con agua”, puntualizó la talentosa presentadora de televisión.

Stephanie Himonidis y Gerardo López le darán la bienvenida a su primera hija juntos después de seis años de haberse jurado amor eterno en una romántica boda que se celebró en México.