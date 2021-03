Chiquibaby de “Hoy Día” anuncia su embarazo [VIDEO]

Stephanie Himonidis, conocida artísticamente como “Chiquibaby”, sorprendió a la audiencia de habla hispana al anunciar su embarazo en la transmisión de este jueves, 4 de marzo del show “Hoy Día” de Telemundo.

La presentadora de televisión mexicana no pudo evitar las lágrimas tras anunciar la feliz noticia de su primer embarazo, fruto de su matrimonio con el empresario Gerardo López, con quien ha estado casada desde el mes de noviembre de 2014.

“Gerardo y yo estamos muy felices de anunciarles que nos vamos a convertir en papás. Es mi primer embarazo y estoy muy feliz de poderlo compartir con mis compañeros de ‘Hoy Día’ y con toda la familia que nos está viendo desde casa”, manifestó la intérprete durante la reciente transmisión de ‘Hoy Día’ de Telemundo.

Himonidis reiteró que anhelaba mucho convertirse en madre: “Es algo que anhelé por tanto tiempo, me siento en un momento muy especial de mi vida. Si Dios quiso que me esperara hasta ahora para ser mamá es porque es el momento adecuado, así que yo trataré de ser la mejor”.

En entrevista exclusiva con la revista People en Español, Stephanie Himonidis confesó que recurrió a un tratamiento de fertilización in vitro para quedar embarazada: “Tengo la gran fortuna que fue mi primer tratamiento, mi primera aplicación y pegó. He sido muy afortunada porque muchas mujeres lo intentan y no pueden, y Dios me dio la oportunidad de ser mamá y eso me tiene muy feliz y muy agradecida”.

La locutora de origen mexicano admitió a la publicación estadounidense que recurrió a un tratamiento de fertilización in vitro esperanzada de que era la manera más efectiva de quedar embarazada. En la actualidad, Chiquibaby tiene 14 semanas de embarazo; un proceso que ha descrito como una montaña rusa.

En su íntima conversación con People en Español, la estrella de Telemundo mencionó que la pandemia del COVID-19 la ayudó a reflexionar sobre las decisiones que ha tomado en el ámbito personal: “La pandemia fue un momento de reflexión para mí. Pensé que no podía dejar de hacer mis decisiones con base en lo que [pasara] alrededor mío. Muy independiente [de lo] que iba a pasar en mi carrera en Miami, sentía que era el momento perfecto para empezar un proceso [de embarazo]”.

Con la llegada de su retoño, Chiquibaby se convertirá en madre por primera vez. Mientras que Gerardo López ya es padre de tres hijos de relaciones sentimentales que sostuvo en el pasado antes de conocer a la carismática presentadora de televisión.

¿Quién es el esposo de Chiquibaby?

Gerardo López es un destacado empresario que ha trabajado en los medios de comunicación de habla hispana a lo largo de alrededor de 25 años.

En la actualidad, López trabaja para “La Pantera Radio Network” y es uno de los colaboradores en “El show de Chiquibaby”, el afamado show radial que presenta su esposa Stephanie Himonidis, conocida artísticamente como Chiquibaby.

Stephanie Himonidis y Gerardo López: ¿Dónde y cuándo se casaron?

En el mes de noviembre del año 2014, Stephanie Himonidis (Chiquibaby) y Gerardo López celebraron su matrimonio en una flamante ceremonia que se celebró en Puerto Vallarta en México con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos.

La recepción de la boda de la pareja contó con la presencia de 300 invitados en una velada que se celebró en un imponente lugar al aire libre en las paradisíacas playas de Puerto Vallarta. En cuanto a la gran sorpresa de la noche, Banda El Recodo puso a bailar a todos los presentes.

En la actualidad, Himonidis y López son una de las parejas más estables dentro de la industria del entretenimiento de habla hispana.

Sigue a AhoraMismo en Instagram