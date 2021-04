Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaron su separación

Jennifer López y Alex Rodríguez oficialmente anunciaron su separación.

La ex jueza de American Idol y la estrella retirada de los Yankees confirmaron la cancelación de su compromiso de dos años en una declaración conjunta a TODAY Show en horas de la mañana del jueves 15 de abril: “Nos dimos cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos que así continúe siendo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios y proyectos conjuntos”, manifestaron las estrellas.

La declaración también se refirió a los hijos de la pareja: Los mellizos de López, Emme y Max, ambos de 13 años; y las hijas de Rodríguez, Natasha, de 16 años, y Ella, de 12 años (según informó TODAY). “Deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”.

Entonces, ¿qué salió mal? Siga leyendo para obtener más detalles sobre la ruptura de J-Rod.

Los rumores de ruptura iniciaron en marzo

La noticia de la ruptura no es una sorpresa, especialmente desde que López y Rodríguez habían puesto fin a rumores similares en el mes de marzo.

Múltiples portales de entretenimiento, incluido Page Six, informaron que la famosa pareja había terminado después de la supuesta relación romántica de Rodríguez con la estrella del reality show Southern Charm, Madison LeCroy, según otro artículo de Page Six. En ese momento, López y Rodríguez no se habían pronunciado sobre los rumores, pero Page Six señaló que Alex Rodríguez “insinuó la ruptura en Instagram” en el mes de marzo al publicar una fotografía de sí mismo en un yate sin López, de 51 años. Según los reportes, la actriz se encontraba en República Dominicana filmando su última película, “Shotgun Wedding”, de acuerdo con TMZ.

En respuesta, la pareja emitió una declaración conjunta a TMZ calificando los rumores de “inexactos” y agregaron: “Estamos trabajando en algunas cosas”. Según TMZ, esas “cosas” no tenían nada que ver con LeCroy o una tercera persona en la relación.

Un mes después, la pareja envió otro comunicado, pero en esta ocasión confirmando su ruptura. Antes de darse a conocer la noticia, López publicó fotos de sí misma sin su anillo de compromiso, lo que intensificó los rumores de separación.

La historia de amor de López y Rodríguez

Jennifer López y Alex Rodríguez se convirtieron de manera instantánea en una de las parejas favoritas de Hollywood.

Las estrellas empezaron a salir en el año 2017 después de encontrarse en un restaurante de Beverly Hills. La actriz y cantante dijo a Vanity Fair que mientras almorzaba, vio pasar a su amigo Rodríguez. “Casi grito ‘Alex’, pero soy la persona más tímida cuando se trata de esas cosas”. López decidió acercarse para saludar a Alex: “Fue una de esas cosas que te sientes obligada a hacer, algo que normalmente no harías”, agregó.

López y Rodríguez se conocieron en el año 1999 cuando la cantante firmó un autógrafo para el entonces jugador de béisbol, de acuerdo con una publicación de 2018 en el Instagram de Alex Rodríguez. Se volvieron a encontrar en 2005 en un juego de béisbol de los Yankees de Nueva York, según Sports Illustrated. En ese momento, ambos estaban casados, Jennifer López con el cantante Marc Anthony, y Alex Rodríguez con Cynthia Scurtis. López declaró a Sports Illustrated en 2019 que hubo una conexión instantánea entre ella y A-Rod. “Nos dimos la mano y fue esa extraña química durante como tres segundos”, dijo. “De tres a cinco segundos de mirar a alguien y quedarse paralizado”.

La pareja empezó a salir de manera oficial en el año 2017, de acuerdo con People. López y Rodríguez realizaron su debut en la MET Gala de ese año, informó Harper’s Bazaar. Anunciaron su compromiso dos años después en una publicación en Instagram en el perfil de Rodríguez que mostraba una foto de la mano izquierda de López con un inmenso anillo. La pareja se convirtió en la imagen de una familia feliz, documentando regularmente su vida familiar en Instagram.

Reuters reportó que Jennifer López y Alex Rodríguez pospusieron su boda en dos ocasiones en 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.