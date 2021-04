Ana Patricia Gámez anunció su retiro de la televisión: ¿Por qué?

Ana Patricia Gámez sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar que próximamente se retirará de la televisión de manera temporal para enfocarse en su faceta como madre. La estrella dio a conocer la noticia en una reciente transmisión del show televisivo “Enamorándonos”.

“Como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7 porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer y yo quiero estar en esos momentos con ellos”, afirmó Gámez.

La afamada intérprete continuó mencionando: “Esto no es un adiós, quizás es un hasta pronto, no sé si cercano o lejano”.

Ana Patricia se despide del show: "He decidido hacer una pausa en mi carrera" | EnamorándonosCon unas emotivas palabras con las que recordó el apoyo que ha recibido del público desde su triunfo en Nuestra Belleza Latina, en su paso por Despierta América y durante los dos últimos años en Enamorándonos, Ana Patricia anunció que hará una pausa en su carrera profesional para dedicarse de lleno al papel más importante… 2021-04-13T13:30:04Z

Ana Patricia Gámez se despedirá de la televisión en el mes de junio después de dar por concluida la temporada de “Enamorándonos” que actualmente se encuentra al aire a través de las pantallas de UniMás.

La audiencia de habla hispana ha disfrutado del talento de Gámez en su faceta como presentadora de televisión a lo largo de los últimos años en la producción televisiva de UniMás, la cadena filial de Univision.

La carismática mexicana saltó a la fama después de coronarse como “Nuestra Belleza Latina” en el año 2010. Desde entonces, ella formó parte de importantes shows televisivos de Univision a lo largo de aproximadamente diez años.

Personalidades de la industria televisiva reaccionaron al retiro temporal de Ana Patricia Gámez de la industria televisiva

Grandes estrellas de habla hispana se pronunciaron mediante la plataforma de Instagram para expresarles sus buenos deseos a Ana Patricia Gámez tras darse a conocer la noticia de su retiro temporal de la televisión.

“Que valiente mi Anita… La vida nos sacude y nos hace reflexionar de lo rápido que se va la vida. Eres una fregona, ve y disfruta de tus hijos que te esperaremos con mucho amor cuando estes lista para volver”, aseguró Karina Banda, reportera del show ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision.

“Te quiero, te admiro y de haberte conocido lo más importante que me has enseñado es a decidir siempre por la familia. Nunca lo olvidaré mi Ana. De aquí a Junio me verás más intensa que nunca invadiendo tu camerino”, escribió Migbelis Castellanos, ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el año 2018.

“Ser exitoso es ser feliz. Mi querida Ana, cuando uno está seguro de lo que quiere, es muy difícil equivocarse. Dios te bendiga siempre, guerrera, emprendedora, madre y mujer extraordinaria. Te quiero”, mencionó Lourdes Stephen, conductora de ‘Sal y Pimienta’ en Univision.

“¡Qué valiente eres mana! Te quiero mucho. Tu estás bendecida por Dios, siempre estarás bien. Disfruta de tus chiquitos, nada es más importante que ellos. Te mando un abrazo. Tqm. ¡Sé feliz!”, puntualizó Francisca Lachapel, conductora de ‘Despierta América’ de Univision.

“Estoy contigo Anita, el tiempo pasa y no regresa. Lo más importante en la vida son nuestros hijos. Te aplaudo. Dios te bendiga en grande siempre”, detalló la actriz puertorriqueña Zuleyka Rivera.

Ana Patricia Gámez: ¿Cuántos hijos tiene?

Ana Patricia Gámez es madre de dos niños, fruto de su consolidado matrimonio con el empresario mexicano Luis Carlos Martínez.

Giulietta es el nombre de la primogénita de la pareja que nació en excelentes condiciones de salud en el mes de mayo de 2015.

En el mes de julio de 2018, Gámez y Martínez se convirtieron en padres de un varoncito que lleva por nombre Gael Leonardo.

