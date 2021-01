Jeffree Star responde rumores de romance con Kanye West: ¿Qué dijo?

Jeffree Star finalmente rompió el silencio sobre los rumores que aseguraban que sostuvo un romance con el rapero Kanye West, quien en la actualidad se encuentra casado con Kim Kardashian.

Star y West fueron relacionados sentimentalmente después de que el pasado 5 de enero, la influencer Ava Louise publicó un vídeo en la plataforma de TikTok en donde aseguraba que gracias a una “fuente bastante cercana” pudo enterarse que el rapero estadounidense le fue infiel a Kim Kardashian con un importante gurú de belleza masculino.

Si bien es cierto que Louise no mencionó el nombre de Jeffree Star por cuestiones legales, muchos usuarios en redes sociales puntualizaron que se trataba del fundador de “Jeffree Star Cosmetics”, esto debido a que Kanye West y Star son vecinos en Wyoming y en el pasado, el maquillador aseguró que sostenía una relación de amistad con el rapero.

“Kanye ha estado saliendo con un gurú de belleza muy famoso, un gurú de belleza masculino, mucha gente en la escena lo sabe desde hace un tiempo”, puntualizó Ava Louise en su polémico vídeo en TikTok.

@realavalouiise i can’t say WHO cuz he’ll sue me hint hint but it’s part of the reason Kanye’s so religious now it’s his self hatred …. my source is legit I promiss ♬ original sound – Ava Louise

Por su parte, Jeffree Star se pronunció mediante un vídeo en su canal oficial en Youtube para desmentir todo tipo de información que aseguraba que vivió un romance con Kanye West en el pasado.

“Déjenme decirles esto una vez para cualquier fuente de noticias allá afuera: A mí me gustan los hombres muy altos. Kanye y yo jamás hemos salido y esto es muy chistoso”, enfatizó el maquillador estadounidense en Youtube.

¿Jeffree Star y Kanye West tuvieron alguna cercanía?

Jeffree Star desmintió sostener una relación amorosa con Kanye West, pero muchos usuarios en plataformas digitales han asegurado que efectivamente sí se conocen y en cierto momento llegaron a tener una relación cordial.

En diciembre de 2012, Jeffree Star le escribió un tweet a Kanye West en donde aseguraba que la había pasado muy bien después de un encuentro: “La noche de ayer fue muy divertida, besos.”

En el año 2009, Star sorprendió a sus fanáticos al estrenar la canción “Bitch, Please!” en donde mencionaba su presunta cercanía con Kanye West: “Se la ch¨**é a Kanye West y ahora soy uno de sus amigos”.

Por el momento, Kanye West se ha mantenido al margen de pronunciarse en relación a la polémica con Jeffree Star. Por su parte, el maquillador catalogó el rumor de ser “muy chistoso”.

¿Kim Kardashian y Kanye West planean divorciarse?

Kim Kardashian y Kanye West han estado inmersos en una gran polémica después de darse a conocer que planean divorciarse tras casi siete años de matrimonio y cuatro hijos en común.

Para la separación, Kardashian habría contratado a la afamada abogada Laura Wasser para que la represente en el proceso legal en contra de West, según reseño PageSix.

El medio de comunicación informó que Kim Kardashian no ha sido vista usando su anillo de matrimonio desde hace un tiempo. Mientras que Kanye West decidió pasar las festividades navideñas en su rancho de Wyoming, esto en lugar de acompañar a su esposa y sus hijos en las celebraciones de la familia Kardashian – Jenner.

“Kim consiguió que Kanye fuera allí [Wyoming] para que pudieran vivir vidas separadas y arreglar las cosas en silencio para separarse y divorciarse”, puntualizó una fuente a PageSix sobre el distanciamiento de la influyente pareja.

En cuanto a los motivos de la separación de Kanye West y Kim Kardashian, PageSix informó que una fuente reiteró que todo se debe al constante crecimiento profesional de la empresaria estadounidense en comparación con la idea del rapero de postularse a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

