¡Kim Kardashian y Kanye West se divorcian!

Kim Kardashian y Kanye West terminaron oficialmente, según Page Six. Varias fuentes afirman que “el divorcio es inminente” para Kardashian y West, según Page Six. Kardashian ha contratado a la famosa abogada de divorcios Laura Wasser, informó el medio de comunicación.

“Lo mantienen discreto, pero ya terminaron”, dice una fuente a Page Six. “Kim contrató a Laura Wasser y están en conversaciones para llegar a un acuerdo”.

Kardashian y West provocaron rumores de divorcio a principios de este año. El dúo de celebridades hizo un viaje familiar a la casa de West en Wyoming en agosto, según TMZ. Las fuentes le dijeron al medio de comunicación que la pareja se tomó unas vacaciones familiares privadas para tratar de que su relación volviera a funcionar.

Es posible que el viaje no haya tenido éxito, como dijo una fuente a People en diciembre que Kardashian y West, ya que “viven vidas separadas”. La fuente continuó diciendo: “Kim tiene trabajos y proyectos que son importantes para ella y Kanye tiene los suyos. Sus vidas no confluyen mucho”.

No se ha visto a Kardashian usando su anillo de bodas últimamente, y los dos pasaron las vacaciones separados. Kardashian pasó la Navidad en la casa de Kourtney Kardashian con sus hijos y sus hermanas, mientras que West se quedó en su rancho de Wyoming durante las vacaciones, según Page Six.

“Kim consiguió que Kanye fuera allí [Wyoming] para que pudieran vivir vidas separadas y arreglar las cosas en silencio para separarse y divorciarse”, dijo una fuente a Page Six. Kardashian y West comparten cuatro hijos juntos: North, Saint, Psalm y Chicago.

Las fuentes afirman que Kardashian tenía otros proyectos para su matrimonio

Durante los últimos años, West ha sido noticia con sus controvertidos tweets. Durante el verano, West acusó tanto a Kardashian como a su suegra Kris Jenner de intentar encerrarlo en un hospital psiquiátrico. El rapero de 43 años llamó a Jenner, “Kris Jong-Un” en un tweet anterior. West sufre de trastorno bipolar.

Kardashian ha defendido las acciones de West en el pasado, pero una fuente le dijo a Page Six: “Ahora este divorcio está sucediendo porque Kim ha crecido mucho”.

La fuente continuó diciendo: “Se toma en serio el examen de la abogacía y se convierte en abogada, se toma en serio su campaña de reforma penitenciaria. Mientras tanto, Kanye está hablando de postularse para presidente, y ella ya ha tenido suficiente”.

Kardashian y West hicieron pública su relación en abril de 2012. Los dos salieron durante más de un año antes de que Kardashian diera a luz a su primer hijo juntos, North West, de 7 años, el 15 de junio de 2013. Solo unos meses después, en octubre. Los dos se casaron en mayo de 2014.

West, harto de la familia Kardashian

Puede que Kardashian sea la que solicite el divorcio, pero es posible que West no esté tan molesto por la separación. Una fuente cercana a West le dijo a Page Six que West no quiere vivir el estilo de vida Kardashian. West, “no aguanta más a toda la familia… No quiere tener nada que ver con ellos”, y agregó que finalmente encontró su reality show “insoportable”.

El 4 de julio, el rapero anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Poco después, realizó un evento de campaña en Carolina del Sur donde afirmó en parte que Harriet Tubman no liberó a ningún esclavo. También reveló que cuando Kardashian estaba embarazada de su primer hijo, la hija North, inicialmente quería que abortara. “Casi maté a mi hija”, dijo durante el evento. “No más Plan B, Plan A.” Una fuente le dijo a Page Six que los últimos comentarios de West y su postura sobre el aborto han afectado a Kardashian.

“Kim tiene planeado todo el divorcio”, dijo una fuente a Page Six. “Pero ella está esperando a que él termine su último episodio”.

“Es lo mismo una y otra y otra vez”, dijo una fuente a People. “Él está muy mal con ella en este momento, y ella realmente está tratando de decidir qué hacer para proteger a los niños, pero también su propia cordura. Todo esto es desalentador y difícil para ella. Quiere ser una compañera de apoyo, está haciendo todo lo que puede para apoyarlo. Pero tiene que mantenerse a sí misma. Tiene que cuidar su propia salud. Ella no puede obligarlo a tomar los medicamentos. Ella no puede obligarlo a hacer nada que él no quiera hacer”.