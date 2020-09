Cancelan “Keeping Up With The Kardashians”: ¿Por qué?

Kim Kardashian anunció que el reality show de su familia “Keeping Up With The Kardashian” llegará a su fin con la transmisión de la temporada final a inicios de 2021 tras 14 años al aire de manera ininterrumpida.

Después de 14 años y 20 temporadas, la familia Kardashian-Jenner se despiden de su afamado reality show en E! Entertainment Television.

En una publicación en su cuenta oficial en Instagram, Kim Kardashian West compartió unas emotivas palabras en nombre de toda su familia para anunciar el fin del reality show que durante muchos años se posicionó como uno de los más vistos en Estados Unidos.

“A nuestros increíbles admiradores: Con gran pesar hemos tomado la decisión como familia de despedirnos de ‘Keeping Up With The Kardashians’. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos, los de felicidad, las lágrimas, muchas relaciones e hijos”, puntualizó la socialité en la publicación.

La esposa del rapero Kanye West continuó mencionando: “Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino.”

La familia también agradeció a todas las personas que creyeron en su proyecto televisivo familiar: “A las miles de personas que han sido parte de esta experiencia y lo más importante, un agradecimiento especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, a E! por ser nuestro socio y a nuestro equipo de producción en Bunim/Murray, quienes han pasado incontables horas documentando nuestras vidas.”

La también empresaria afirmó que la temporada final de “Keeping Up With The Kardashians” tiene previsto estrenarse a inicios del 2021.

“Sin ‘Keeping Up With The Kardashian’, no estaría en donde estoy hoy. Estoy increíblemente agradecida con todos los que me han visto y me han apoyado durante los últimos 14 años. Este show nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre”, declaró Kim Kardashian en la publicación.

El anuncio del fin de ‘Keeping Up With The Kardashians’ coincide con el anuncio del lanzamiento de la nueva fragancia de ‘KKW Fragance’, la importante compañía de fragancias de Kim Kardashian West.

La nueva fragancia de ‘KKW Fragance’ que es una colaboración de Kim Kardashian con sus hermanas Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian tiene previsto su lanzamiento completamente online durante el próximo 18 de septiembre.

