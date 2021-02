Ilia Calderón habló de la enfermedad que padece: ¿Qué dijo? [VIDEO]

En una reveladora y emotiva entrevista con “Sal y Pimienta”, Ilia Calderón habló sobre su diagnóstico con vitíligo, una enfermedad que padece desde el mes de marzo de 2020. La presentadora de televisión admitió que en muchas ocasiones ha sido señalada por su padecimiento.

“Quiero crear conciencia sobre ese 2% de la población que padecemos vitíligo, muchas veces somos objeto de acoso o de bullying, me ha pasado en las redes sociales. Me han escrito personas que me dicen que les dicen ‘dálmatas’ o ‘vacas manchadas’. A mí no me afecta en mi salud mental, estoy tranquila y no tengo por qué ocultarlo”, admitió Calderón al show de entretenimiento de Univision.

La estrella colombiana reiteró que continuará usando su voz en representación de cada una de las personas que padecen vitíligo: “Yo voy a usar mi voz y mis plataformas para seguir luchando por la igualdad, para seguir visibilizando a mi comunidad y yo espero que algún día podamos ver un cambio”.

En el mes de agosto de 2020, Ilia Calderón dio a conocer de manera exclusiva en una entrevista con la revista People en Español que padecía vitíligo: “Fui diagnosticada en marzo de este año con el vitíligo, yo ya veía una manchita, pero piensas que son cosas de la piel o del sol. Me hice los exámenes y me diagnosticaron. En momentos es como un shock, pero gracias a Dios no significa más que una cosa estética. Mi salud no está comprometida. Es una enfermedad autoinmune de la piel”.

En la actualidad, Calderón se encuentra bajo un exitoso tratamiento médico por su diagnóstico con vitíligo, tal y como aseguró recientemente al ser cuestionada sobre su padecimiento por una seguidora en Instagram.

¿Qué es el vitíligo?

El vitíligo es una “enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de manchas blancas (sin coloración) de menor o mayor extensión y en diferentes partes del cuerpo, como consecuencia de la destrucción de melanocitos, que son las células epiteliales responsables de dar color a la piel, mediante la producción de melanina”, según información reseñada por el sitio web Sanitas.

NIH Medine Plus dio a conocer que el vitíligo es una “afección de la piel que afecta a una de cada 100 personas en Estados Unidos”. Asimismo, es una enfermedad que no es contagiosa ni pone en peligro la vida de las personas que la padecen.

Las causas del vitíligo se desconocen hasta el momento, pero muchos especialistas en salud sospechan que podría ser “una enfermedad autoinmune condicionada por algún tipo de alteración genética”. Por otra parte, el padecimiento suele desarrollarse antes de cumplir los 40 años de edad, indistintamente del sexo o la raza.

Ilia Calderón fue víctima de racismo a los inicios de su trayectoria en los medios de comunicación

En su conversación con Lourdes Stephen para “Sal y Pimienta”, Ilia Calderón admitió que sus inicios en la televisión fueron muy difíciles en su natal Colombia por ser excluida de importantes castings por su color de piel. Sin embargo, su determinación y talento la hicieron imponerse ante los actos de racismo que vivió.

“Yo ni siquiera me enteré de que había un casting en el que estaban buscando presentadora para nivel nacional y a mí no me llaman a ese casting, no era justo que yo no estuviera allí y era la única presentadora negra que había, y justamente a la únicamente a la que no llamaron”, destacó Calderón al referirse a una de las penosas experiencias que vivió en sus inicios en los medios de comunicación en Colombia.

La presentadora de televisión también habló de las pocas oportunidades que existían durante su niñez para las personas afrodescendientes en la televisión en Colombia: “Las niñas afrodescendientes en ese momento no soñábamos con llegar a la televisión porque los papeles y los roles que le daban a las personas negras en la televisión eran de esclavos, papeles secundarios”.

Ilia Calderón habla del racismo que sufrió su hija

Al hablar sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida, Ilia Calderón destacó que fue sumamente triste para ella tener que enfrentarse al racismo que vivió su hija Anna a sus cuatro años de edad. Pese al incidente, tanto Ilia como su esposo tuvieron que abordar el tema del racismo con la pequeña.

“A Anna le dijeron ‘blackface’ cuando tenía recién cumplidos los cuatro años. Para nosotros como papás fue supremamente doloroso tener que empezar a abordar ese problema desde tan chiquita”, aseguró Calderón en la entrevista con ‘Sal y Pimienta’.

