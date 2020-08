Ilia Calderón revela que tiene una enfermedad: ¿qué le pasa a la presentadora?

Ilia Calderón se ha convertido en una de las latinas más influyentes dentro del mercado hispano en Estados Unidos no solamente gracias a su talento y profesionalismo, sino que es la imagen oficial de noticias Univisión.

A diario vemos a la simpática colombiana presentando las noticias nacionales en el famoso canal y a pesar de que ha recibido muchos premios, éxitos, laurales y aplausos no todo en la vida de la periodista ha sido color de rosa.

Calderón acaba de lanzar un libro titulado “Es mi turno. Un viaje en busca de mi voz y mis raíces” en el que hizo varias revelaciones sobre su vida personal y en las que se refirió a temas como su salud, entre ellos reveló que padece de vitíligo, así lo dejo saber en una entrevista con la revista People en Español.

“Fui diagnosticada en marzo de este año con el vitíligo, yo ya veía una manchita, pero piensas que son cosas de la piel o del sol. Me hice los exámenes y me diagnosticaron. En momentos es como un shock, pero gracias a Dios no significa más que una cosa estética. Mi salud no está comprometida. Es una enfermedad autoinmune de la piel”, afirmó la colombiana.

Ilia, quien está casada con un coreano y que tiene una hija biracial también mencionó que ha sido muy importante su esposo en el éxito profesional que ella ha tenido.

“¡Es lo máximo! Sin él no hubiera (estado) en este puesto y en este lugar. Es un esposo que me apoya. No sé qué hubiera hecho con otro esposo que me estuviera preguntando: ‘¿Por qué te tienes que ir?, ¿qué vas a hacer con la niña?’. Él, al contrario (me dice): ‘Déjame todo lo que se tenga que hacer’”, aseguró Ilia y agregó: “Y yo viajo tranquila porque es un papá entregado a su hija. Va a todo, desde cumpleaños hasta reuniones porque yo no estoy. Llegar y encontrar a un hombre que entiende la pasión por mi trabajo… y sobre todo él sabe que soy feliz haciendo esto, que esto me llena, me gusta (mi profesión) aunque tenga momentos difíciles. Desde el momento en que lo vi supe (que era para mí)”.

La chocoana también se refirió que ha tenido episodios de racismo por lo que se ha convertido en una activista contra hechos que discriminan a la gente por su color de piel o por su manera de pensar.

“Me siento cómoda conmigo misma y con mi historia. Durante mucho tiempo oculté los dolorosos episodios de racismo que tuve que enfrentar y me sentía cómoda conmigo misma. Me sentía capaz de contar mi historia sin causar lástima”, dijo Calderón refiriéndose al libro que escribió, y quien recalca que también lo hizo por su primogénita que tiene ascendencia de cinco etnias, entre ellas la colombiana y coreana, sobre las diferencias raciales.

“(Lo hice por) mi hija. Quiero construir un mundo mejor para Anna y otros niños como ella, y sentía que contando mi historia podía poner un ejemplo y empezar a hablar (del) tema; (lo llevaría) a las mesas de las casas donde no se quiere (tocar)”, puntualizó la copresentadora de “Aquí y ahora”.

“Simplemente crecer en un ambiente tolerante (en donde) se acepta a todo el mundo, incluso a los que están equivocados y cometen errores. A ella (Anna) se le explica que nadie tiene que discriminarla ni por sus ojos, ni su color de piel, ni porque aprendió a montar bicicleta después de la otra. Nada de eso es motivo de discriminación hacia ella, ni de ella hacia nadie más”, aseveró Ilia.

