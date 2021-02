Christopher Uckermann no se vacunará en contra del COVID-19: ¿Por qué? [VIDEO]

Christopher Uckermann, ex integrante de la agrupación RBD, se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana que han dado a conocer públicamente que no se vacunarán en contra del COVID-19.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de Ciudad de México, el cantautor declaró que tanto él como su familia no se vacunarán en contra del virus que ha causado estragos a nivel mundial.

“No creo en la vacuna si te soy honesto. Creo que puede ser peor que el COVID-19 en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas, las que me pusieron de chico porque me las pusieron. Hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural”, confesó Uckermann al ser cuestionado sobre si se vacunaría en contra del COVID-19.

PORQUÉ NO HA SALIDO EL DOCUMENTAL DE RBD 😱 POR DERECHOS DE PEDRO DAMIÁN? , ENTÉRATE CHRISTOPHER 2021-02-19T21:59:12Z

El actor continuó reafirmando su decisión: “Definitivamente yo no me vacunaría, mi familia opina lo mismo, nadie se va a vacunar”.

El mexicano se pronunció ante las críticas a las personas que no desean vacunarse en contra del COVID-19: “Yo creo que cada quien tiene su opinión y hay que respetar mucho, hemos apoyado mucho el bullying. Si alguien no cree en la vacuna, adelante. Son sus decisiones personales, hay que respetar… ¿Dónde queda su libertad?”.

¿Christopher Uckermann se contagió con COVID-19?

Durante su reciente encuentro con la prensa mexicana, Christopher Uckermann declaró que posiblemente pudo haberse contagiado con COVID-19 en el pasado. Sin embargo, nunca se realizó una prueba de diagnóstico para corroborar que los síntomas de salud que estaba presentando estaban relacionados con el virus.

“Yo creo que sí me dio porque estuve una semana con fiebre y después salí que era inmune, entonces estaba bien”, afirmó el intérprete.

¿Christopher Uckermann contagió con COVID-19 a Anahí?

Al ser cuestionado sobre si contagió con COVID-19 a su compañera Anahí durante el show de reencuentro de RBD en el mes de diciembre de 2020, Uckermann mencionó que eso es completamente falso, esto debido a que él arrojó resultados de inmunidad al virus durante las pruebas de diagnóstico que le realizaron previo al espectáculo musical.

Por otra parte, el cantante puntualizó que el resultado positivo a COVID-19 de Anahí se dio después del reencuentro de RBD, por lo que pudo haberse contagiado en “cualquier lado”.

En la actualidad, tanto Anahí como su familia se encuentran completamente recuperados de su contagio con el virus que ocurrió a inicios del mes de enero del 2021.

¿RBD planea un reencuentro próximamente?

Christopher Uckermann aseguró a los medios de comunicación en México que RBD no tiene previsto reencontrarse próximamente para realizar una nueva presentación musical a través de una plataforma de streaming en medio del confinamiento que se vive por la pandemia del COVID-19.

“Por ahora te puedo decir que no, yo creo que en los próximos dos años no creo que vaya a haber nada de conciertos. Por ahora fue nada más este reencuentro, no sabemos qué pueda pasar más adelante. Lo que pasa con los shows virtuales es que no es que puedas realizar uno cada tres meses”, reiteró el cantante mexicano.

En el mes de diciembre de 2020, RBD rompió récord con la realización del show virtual “Ser o Parecer” con la participación especial de integrantes de la agrupación como Uckermann, Christian Chávez, Anahí y Dulce María.

