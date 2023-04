Hermana de Joan Sebastian arremete contra José Manuel Figueroa por trato a Julián Figueroa

Ha pasado ya más de una semana desde que se conoció la triste noticia de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, y las diferencias que había con miembros de su familia siguen saliendo a la luz.

Y esta vez fue Rosa Figueroa, hermana del fallecido Joan Sebastian, quien arremetió contra su sobrino José Manuel Figueroa, con quien está distancada desde hace varios años, luego de que el cantante de 47 años acusara a sus hijos de haberle robado pertenencias al Rey del Jaripeo.

A la salida de una misa en la ciudad de Cuernavaca, doña Rosa habló con el programa de televisión “Ventaneando”, y allí no solo dijo que al encontrarse con José Manuel Figueroa en la casa de Maribel Guardia, no le dirigió la palabra sino que lo criticó por haber mantenido una pelea con Julian Figueroa y no haberse reconciliado con el joven fallecido, quien siempre trató de buscarlo.

La hermana del fallecido “Rey del Jaripeo” dijo que Juan Manuel ni la determinó, por lo que ella optó por hacer lo mismo, y dejó claro que entiende el dolor del cantante, pero también destacó que ella pasa por el mismo sentir.

“Fueron sentimientos encontrados. Creo que no supe cómo reaccionar con él y él reaccionó igual. No lo saludé, no le di el pésame… creo que él tampoco, él perdio un hermano y yo perdí igual a un sobrino. Somos la misma sangre”, dijo la mexicana a Ventaneando.

Y tras narrar la manera como se dio el reencuentro con su sobrino José Manuel, Doña Rosa insistió en que es importante que cuando la gente está distanciada, si ama a alguien, se lo demuestre en vida, y no los llore después cuando ya no tiene caso.

“Después he reflexionado sobre lo que es la vida. (Debemos acercarnos), no es cuando perdamos a un ser querido. Debemos hacerlo con los seres queridos, porque se nos van”, agregó la hermana del exesposo de Maribel Guardia.

Doña Rosa mencionó que con los otros hermanos de Joan Sebastian han tratado de mantenerse unidos en medio de este dolor, incluso si no están todos de cuerpo presente.

“Aunque no estemos físicamente reunidos, estamos reunidos a través de la oración”, dijo la hermana del Rey del Jaripeo, a Ventaneando.

Tras la muerte de Julián Figueroa, José Manuel Figueroa ha sido objeto de duros ataques en redes sociales por lamentar ahora el fallecimiento del joven, cuando por años rechazó cualquier reconciliación e incluso hacía comentarios desobligantes, contrario a su hermano menor que siempre hablaba bien de él.

“Hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande, que difícil es asimilar la muerte, el problema no es dejar ir el pasado, es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será una realidad. Ahí está la verdadera lucha del corazón, un beso al cielo a estos dos seres que amo 🎼💔”, fue el mensaje con el que José Manuel se despidió de su hermano en su Instagram, que desató molestias.