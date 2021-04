Muere Helen McCrory: ¿Cómo murió la actriz de Harry Potter y Peaky Blinders?

Murió a los 52 años la actriz inglesa Helen McCrory luego de batallar largamente contra un cáncer. La lloran especialmente los fanáticos de Peaky Blinders. Interpretó a “Tía Polly” en la popular serie de la BBC. La noticia fue confirmada por su esposo, el también actor Damian Lewis.

“Desconsolado anuncio que luego de una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto pacíficamente en casa rodeada de una ola de amor de amigos y familia”, confirmó Lewis mediante un mensaje de Twitter tras el que recibió el apoyo y las condolencias de sus seguidores.

“Murió como vivió. Sin miedo. Dios, la amamos y sabemos qué afortunados somos de haberla tenido en nuestras vidas. Resplandeció tan brillantemente. Ve ahora, Pequeña, al aire y gracias”, agregó el esposo de McCrory, actor protagonista de la serie Billons y Homeland.

Entre los cientos de mensajes que aparecieron en las últimas horas en las redes sociales figura el que publicó la cuenta de Twitter oficial de la serie Peaky Blinders.

Helen McCrory as Polly Gray

All our love and thoughts are with Helen’s family.

Rest in peace.

