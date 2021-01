Estrella de Game of Thrones debuta en el boxeo: ¿Cómo le fue a Hafthor Bjornsson?

Finalmente Hafthor Bjornsson, más conocido por interpretar el papel de Gregor “La Montaña” Clegane en la exitosa serie Game of Thrones, cumplió su gran sueño y debutó en una atractiva exhibición de boxeo realizada en el hotel Conrad de Dubai ante el británico Steven Ward.

Bjornsson, de 32 años, y Ward, de 30, terminaron empatados pero el resultado es meramente anecdótico ya que el combate regaló momentos de mucha acción e intercambio de golpes entre los protagonistas, según reporta el diario La Nación.

“Nunca había visto a un hombre grande como ese moverse tan bien. Me pegó un tiro y me sacudió hasta las botas”, reconoció Ward tras caer a la lona en el segundo round, de acuerdo a lo que informa el diario The Sun.

Mientras que Bjornsson llegó a superar los 200 kilos -más de 440 libras- y mide 2,05 metros, Ward no supera los 75 kilos -unas 165 libras.

Concluida la pelea, “La Montaña” elogió a Steven Ward por haberse atrevido a subir al ring frente a un oponente tan disímil en características físicas. “Steven es increíble. Dudo que mucha gente quiera subir al ring con alguien de mi tamaño. Stevie tiene un gran corazón. Venir aquí y hacer esta exhibición conmigo significa mucho. Necesitaba esa experiencia”, aseguró el actor islandés.

En tanto, Bjornsson anticipó el combate que tiene en agenda para septiembre próximo frente a Eddie Hall: “Steven tiene la misma altura que mi oponente en septiembre, y esto fue genial”.

Según la ficha técnica de Steven Ward que confeccionó el sitio especializado BoxRec, el británico posee un récord positivo de 13 victorias y tan solo una derrota. Con esta estadística, cobra más valor aún el empate obtenido por “La Montaña” Bjornsson en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

La notable transformación física de Eddie Hall para pelear contra “La Montaña” en septiembre de 2021

Tal como lo mencionó en sus declaraciones post empate frente a Steven Ward, el islandés Hafthor Bjornsson ya tiene su cabeza en el próximo compromiso arriba de un cuadrilátero frente al inglés Eddie Hall, de 33 años, inicialmente pactado para septiembre de 2021 en Las Vegas.

“La Bestia” Hall compartió el 9 de enero pasado una impactante publicación mediante su cuenta de Instagram, en la cual demuestra la asombrosa transformación física que logró para llegar en forma al combate contra “La Montaña” Bjornsson.

“Izquierda 2017 – 196kg / 432lbs Derecha 2021 161kg / 355lbs ¡3 años de diferencia y 36 kg – casi 80 libras- perdidos!”, escribió “La Bestia” junto al antes y después de su figura.

En declaraciones previas a su impresionante cambio físico y consignadas por TalkSport, “La Bestia” Hall reconoció que “el entrenamiento cardiovascular para los grandes es único, tienes que adaptarlo para que no pierdas músculo y no te canses”.

“Usar métodos no solo para mejorar su sistema cardiovascular, sino también para ayudar a su cuerpo a recuperarse después de las sesiones de peso al cambiar el ácido láctico, ayudando a reparar los tendones, ligamentos y músculos”, detalló “La Bestia” sobre los ejercicios que él realiza.

Según recuerda el diario La Nación, Eddie Hall y Hafthor Bjornsson fueron ganadores del concurso World’s Strongest Man en 2017 y 2018, respectivamente, y este año será hora de que choquen arriba de un ring.

La rivalidad entre Bjornsson y Hall viene de sus años como rivales en el World’s Strongest Man

Con vistas al combate que protagonizarán en septiembre de este año, el sitio TalkSport recuerda que la rivalidad entre “La Montaña” Bjornsson y “La Bestia” Hall proviene del concurso World’s Strongest Man 2017, evento en el que el islandés acusó a su par británico de hacer trampa en la prueba conocida como Viking Press.

No obstante, el citado medio cuenta que las pruebas en video compartidas por Eddie Hall en su canal de YouTube derribarían las acusaciones de trampa por parte de Bjornsson.

“Estoy entrenando para esta pelea como si hubiera entrenado para ser el hombre más fuerte del mundo, no hay piedra sin remover y cualquiera en mi camino está siendo molido”, dijo Hall en declaraciones que cita TalkSport.

Y el mencionado sitio de deportes también recuerda la fuerte declaración de Hall para calentar la previa de su duelo ante Bjornsson: “En cuanto a la pelea en sí, no tengo ninguna duda en mi mente de que el bebé llorón Thor -Hafthor Bjornsson- será doblado por la mitad y enviado de regreso a Islandia”.

