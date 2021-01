Holyfield negocia con Mike Tyson para volver a pelear: ¿Cuántos millones puede generar la trilogía?

Los fanáticos del boxeo tienen una nueva razón para soñar con otro gran combate, ya que Evander Holyfield finalmente ha confirmado que mantiene negociaciones con el equipo de Mike Tyson para realizar la tan ansiada pelea entre dos leyendas del ring.

Holyfield, de 58 años, dialogó con The Sun y admitió que sus representantes están “hablando con la gerencia de Mike (Tyson)”, por lo que actualmente se encuentra “esperando una decisión”.

Evander Holyfield reveals he is in talks with Mike Tyson about £150m trilogy fight and insists: I’m ready for him https://t.co/OAnc2UJFrz

— The Sun – Boxing (@SunBoxing) January 10, 2021