La Gran final de La Casa de los Famosos 2023 EN VIVO

Este lunes 24 de abril es la gran final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Los finalistas son Madison Anderson, José Rodríguez, Paty Navidad, Pepe Gámez y La Materialista.

El show, el cual es conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gallego, llega esta noche a su final y conoceremos al gran ganador o ganadora de esta temporada. Según algunas encuestas en las redes apuntan a que el ganador podría ser Pepe o Madison.

Alicia Machado fue la ganadora de la primera temporada. En la segunda temporada ganó Ivonne Montero. Si Pepe llega a ganar, él se convertiría en el primer hombre en ganar el reality. Pepe se llevaría 200 mil dólares de premio.

A continuación te contamos un poco de los finalistas:

Pepe Gámez: Es un actor y modelo mexicano, su papel más conocido es la interpretación de un romance que tuvo Jenny Rivera en la serie ‘Mariposa de barrio’.

Madison Anderson: La segunda finalista es una modelo y actriz proveniente de Puerto Rico, quien ha sido finalista en distintos concursos de belleza, incluyendo ‘Miss Universo 2019’.

Paty Navidad: La finalista es una actriz y cantante mexicana, su carrera en televisión es extensa y ha tenido muchos papeles significativos en reality shows, es conocida por su participación en ‘La fea más bella’.

Yameyry ‘La Materialista’: Es una cantante dominicana, que incluso ya declaro qué es lo que quiere hacer con el Gran Premio, es conocida por estar en la serie televisiva ‘El Cartel de los Macos’.

José Rodríguez: Es una estrella de reality show de origen colombiano, tiene más de 500k de seguidores en TikTok, es conocido por su participación en la novena temporada de ‘Acapulco Shore’.

Lo que tienes que saber:

Play

🔴 La Casa de los Famosos 3: EN VIVO 24/7 🔴 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Encerramos a los famosos Hispanos más controversiales de la farándula en una casa sin contacto con el exterior y tú puedes verlos en vivo 24/7. Mira todo lo que pasa en la cámara 1. También puedes ver lo que ocurre en la cámara 2 en nuestra página web: telemundo.com/shows/en-vivo-camara-2-tmvo6296456?cid=yt-lcdlf-s2-cam2 Famosos:… 2023-01-12T19:36:00Z

CUÁNDO: 24 de abril de 2023

HORA: 7 p.m., hora del Este

CANAL: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS es decir, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer clic aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Otras opciones para que no te pierdas el show:

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver la serie. Solo tienes que hacer clic aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito.

VER EL SHOW EN VIVO:

La cámara en vivo sigue prendida en Telemundo. Entra aquí para ver el show en vivo.