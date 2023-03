Alicia Machado confiesa su debilidad por Pepe Gámez [ENTREVISTA]

Alicia Machado ha contado muchas intimidades, pero rara vez habla de compañeros actores con la picardía con la que se refirió a su compañero Pepe Gámez, con el que comparte carteles en Juego de Mentiras, la nueva telenovela de la cadena Telemundo en el horario estelar de las 10 pm.

La ganadora de la primera temporada de La Casa de Los Famosos habló en entrevista con AhoraMismo.com sobre qué siente por Pepe, cómo es su personaje en la producción y quién cree que ganará el reality de la cadena Telemundo.

Alicia Machado en Juego de Mentiras

La artista venezolana interpreta a Alejandra Edwards, una senadora mexicana-americana, quien entra en una campaña de reelección. Está comprometida para casarse con Francisco Javier del Río (el actor argentino Rodrigo Guirao), pero tiene un romance secreto con el jardinero de la casa de su familia, interpretado por Pepe Gámez.

Según contó, este personaje es la peor villana que ha hecho en su carrera, “porque ella se lleva por delante a quien sea por lo que quiere en lo personal y lo profesional. Es obsesiva y narcisista”, agregó al hablar de su rol en “Juego de Mentiras”.

Play

Alicia Machado vuelve a la actuación como una "gran villana" | En Casa Con Telemundo Alicia Machado habló de los retos actorales que implica el interpretar a una villana, como lo hará en su próximo proyecto dentro de Telemundo, donde dará vida a una senadora méxico-estadounidense. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/EnCasaConTelemundo En Casa Con Telemundo Ana Jurka y Carlos Adyan te traen una oferta ligera, de formato accesible, familiar… 2022-09-01T19:10:31Z

Alicia Machado derrama miel por Pepe Gámez.

“Tengo muchas escenas intensas pasionales con Rodrigo (quien interpreta a su prometido), pero nada como las que tengo con Pepe. Son muy ardientes, de lo más fuerte que he hecho”, indicó Alicia Machado.

“Disfruté mucho trabajar con él, porque me parece divino. Un gran hombre, un gran compañero, guapísimo. Fue un gran placer trabajar con él”, indicó la ex Miss Universo.

Le encantó tanto que ahora ya no tiene tan claro quién quisiera que gane La Casa de Los Famosos, pues lo ha sumado a los amores que tiene entre los habitantes en la tercera temporada.

Alicia, entre Pepe y Osmel

Al hablar de LCDLF3, la ganadora de la primera temporada del reality solía decir que su favorito era Osmel Sousa, a quien describió como su “papá profesional” y dice que es una “de las personas más importantes de su vida”.

El propio Osmel ha contado que Alicia Machado es de todas las misses que ha preparado, ella es la que “más está pendiente de mí”.

Sin embargo, confesó que actualmente tiene sus lealtad dividida entre el Zar de la Belleza y su galán.

“Yo amo a Osmel y obviamente estaría feliz si gana, pero me sentiría igual si el ganador es Pepe o la señora Paty Navidad, con quien he trabajado anteriormente y quien me parece que está haciendo un trabajo extraordinario”, manifestó.

Sorprendentemente, la lista de Alicia deja afuera al ex futbolista y actor mexicano Arturo Carmona, quien también está en La Casa de Los Famosos, con el que la venezolana también trabajó y tuvo un romance. “Yo probé ese caramelito”, dijo durante una entrevista en Telemundo.

El futuro de Alicia Machado

Actualmente, la artista y empresaria está concentrada en nuevos proyectos, de los que no puede hablar aun, su salud -sufre de depresión y fibromialgia- y sus negocios, que incluyen la promoción de dos nuevos perfumes de su línea Malicia.

Sin embargo, lo más importante es la próxima fiesta que dará. Se trata de los 15 años de su hija Dinorah. Esta gran mamá está más que emocionada: “va a ser algo espectacular”.