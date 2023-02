Osmel Sousa entregó su corazoncito en La Casa de Los Famosos

El corazón de Osmel Sousa late más fuerte por alguien en La Casa de Los Famosos, así lo dejó más que claro el Zar de la Belleza durante una charla privada y muy divertida en el reality de la cadena Telemundo.

De una forma inesperada, el rey de las misses reveló quién le gustaba de los habitantes de la casa-estudio y no hay duda de que el mismo excelente gusto que aplica a las candidatas a los certámenes de belleza lo tiene para todo.

Osmel Sousa en LCDLF3

Esa revelación no ha sido la única gran sorpresa que ha dado Osmel en el reality. De hecho, a medida que van pasando los días, más ha ido dejando atrás la imagen de ese criticón implacable que conoció el público en Nuestra Belleza Latina.

En Telemundo, Osmel Sousa ha protagonizado el momento más tierno de la historia de La Casa de Los Famosos y se ha mostrado como un hombre de gran corazón, compañerismo y un gran sentido del humor. Ha sido un contraste inmenso con el hombre que aparecía en Univision. Incluso, ha hecho más de una travesura, como el escondido de la miel, entre otras cosas.

Las intimidades del Zar de la Belleza

Para sorpresa y conmoción de muchos, Osmel Sousa también ha contado detalles impresionantes de su vida íntima, como el hecho de que nunca le ha gustado ninguna mujer, que desde los 17 años salió del closet y nunca miró hacia atrás y que sus manerismos le causaron mucho dolor en su infancia.

“Yo vine con mi falla de nacimiento”, expresó dolorosamente el Zar de la Belleza sin dar más detalles, pero dejando más que claro lo quería decir.

Incluso, confesó que había sufrido de bullying mientras vivía en Cuba, su país natal, y que tuvo tantos problemas que sus papás decidieron mandarlo a casa de unos tíos en la ciudad venezolana de Maracaibo, cuando apenas tenía 14 años.

El corazón de Osmel Sousa

En una entrevista con AhoraMismo.com, el Zar contó que cuando decidió abrazar su naturaleza y aceptarse como es, también aceptó no tener una pareja, “porque las cosas antes no son como ahora, que los jóvenes no tienen problema con eso”.

También prácticamente eligió alejarse de su familia biológica. “Mi familia son mis amigos en Venezuela”, afirmó, aunque tiene sobrinos con los que mantiene una relación lejana en Miami. Son hijos de su único hermano.

Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga su corazoncito. De hecho, no solo tiene a su debilidad en La Casa, sino que ya lo dijo abiertamente cuando hablaba con Aylín Mujica sobre quiénes eran los hombres más guapos de La Casa. Se trata, nada más y nada menos que de Pepe Gámez, el actor mexicano que ya ha sido nominado dos veces para la eliminación.

Pepe, por su parte, ha sido muy amable con Osmel y ha tenido largas conversaciones con El Zar de la Belleza. Está más que claro que entre ellos no habrá romance, pero sí que podría encontrar a un miembro más de su familia.