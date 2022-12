¿Cuántos hijos tiene Patricia Navidad?

Paty Navidad es una famosa actriz y cantante mexicana que desde muy joven mostró su interés por las artes escénicas, participó en un concurso de belleza y de aquí sus ganas de estar en la televisión y hoy en día es consagrada como una excelente actriz por su participación en importantes melodramas de las producciones mexicanas.

Paty Navidad fue la segunda actriz confirmada para la tercera edición de La Casa de Los Famosos y se espera que de mucho de que hablas, debido a que a lo largo de su carrera su vida ha estado expuesta a la opinión pública y su distinta manera de pensar le ha valido muchos enemigos en su contra, recordemos que durante la pandemia Navidad fue duramente criticada y también fue suspendida su cuenta de Twitter por los distintos comentarios donde aseguraba que el COVID 19 era un plan de control a nivel mundial además de señalar a los gobiernos y élites de que las vacunas eran parte de un objetivo de manipulación.

En el ámbito personal Patricia Navidad ha enfrentado muchos problemas que la han hecho una mujer fuerte ante las distintas situaciones familiares que le ha tocado vivir como la muerte de su hermana y el infarto que sufrió su padre. Asimismo, la mexicana parece que se encuentra renovada y su último proyecto como conductora del show de canto “Batalles musicales” pero ahora vuelve por todo lo alto al estar compitiendo en La Casa de Los Famosos.

El delicado problema de salud que impidió a Paty Navidad ser madre

Paty Navidad no tiene hijos debido a una enfermedad que le impediría ser madre y así lo reveló en una íntima entrevista con El Diario. “Tuve la prolactina, era un desorden hormonal que impide tener hijos y yo venía padeciendo esto desde hace muchos años, pero no me había dado cuenta porque nunca había buscado tener hijos”, señaló en una oportunidad. Ademas, esta enfermedad según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIH por sus siglas en inglés, se trata de “tumor benigno de la hipófisis, conocido también como tumor hipofisario, que produce una hormona llamada prolactina. La hipófisis (o pituitaria), ubicada en la base del cerebro, es una glándula del tamaño de un guisante que controla la producción de muchas hormonas”.

La actriz enfrentó la muerte de su hermana hecho por el cual la llevó a tener un delicado estado de salud. “Ya me habían suspendido el medicamento, pero a raíz de esto que pasó en mi familia pues se detonó nuevamente la enfermedad, que es hormonal y el estrés es detonante de ella, por eso es importante ponerle atención a la salud, porque el detonante fue el estrés”. Paty Navidad ha tratado de dejar todos sus escándalos a un lado y dentro de La Casa de Los Famosos conoceremos su lado más humano el cual la hará conectar con todos sus fanáticos.