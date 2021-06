Frida Sofía culpa a Alejandra Guzmán por abortar a su bebé: ¿Qué hizo la cantante?

Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán, ha estado desde abril pasado en todos los titulares de prensa, luego de denunciar públicamente que su abuelo, Enrique Guzmán, de 78 años, presuntamente abusó sexualmente de ella cuando era apenas una niña, en hechos por los que no ha recibido el apoyo de su madre.

Y esta vez, la joven cantante concedió una entrevista a la revista People en español, donde reveló su verdad sobre varios temas de su vida personal, que muestran que las cosas para ella no han sido precisamente color de rosa.

Dentro de las revelaciones que la mexicana hizo a la citada publicación, recordó un aborto que tuvo hace un par de años, cuando era novia de Christian Estrada, a quien acusó de haber tenido una relación con su propia madre, en un episodio de su vida que todavía asegura le duele mucho.

“La traición en sí no es algo desconocido para mí. Fue tan fuerte la última”, dijo la cantante, quien no cree las muchas veces que Alejandra Guzmán ha negado rotundamente haber sido amante de su joven novio. “¿Qué por qué abortaste? Porque ese bebé iba a sufrir tanto. Porque ese hombre [Estrada] le lleva mariachi a mi mamá en su cumpleaños en Nueva York, abrazados saliendo del mismo hotel. ¿Tú crees que yo iba a traer a esa criatura aquí?”, agregó la joven, advirtiendo que su aborto “no fue un accidente, fue planeado”, y que se dio queriendo tener a su hijo.

Y sobre los deseos de ser madre, la hija de la Guzmán fue tajante en advertir que necesita primero estar estable en todos los aspectos de su vida.

“Hasta que no esté estable cien por ciento, nunca voy a traer a un ser inocente a este mundo”, acotó la nieta de Silvia Pinal.

Frida Sofía también tocó el tema del abuso sexual y aprovechó para revelar que interpondrá acciones legales, no solo contra su abuelo sino contra su propia madre.

“Presentar una denuncia es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron, y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia no venganza”, dijo la hija de la intérprete de “Hacer el amor con otro”. “Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida”.





Frida Sofía en "El Minuto Que Cambió Mi Destino" | Programa completo “Por eso me lo callé, porque dije, ¿entonces yo estoy enferma?”. #FridaSofía relata los abusos sexuales de su abuelo, Enrique Guzmán, y hombres desconocidos cuando era menor de edad. #MinutosQueCambian Visita nuestro sitio web: imagentv.com Visita las redes de El minuto que cambió mi destino Facebook: bit.ly/2sRqHwy Twitter: bit.ly/2shZV1S O en nuestras redes de Imagen… 2021-04-11T05:14:00Z

Para terminar, Frida Sofía hizo un llamado a aquellas personas que estén siendo víctimas de abuso sexual, que den el paso al frente, pidan ayuda y denuncien a sus agresores.





“Si alguien te está haciendo algo que no te gusta, que te duele, y que tienes miedo que no te crean, acércate a alguien, grítalo… no te lo calles”, comentó Frida. “Quiero que la gente se anime a decir la verdad. No son nada más niñas, son niños (…) Es un dolor tan fuerte que nadie lo tiene que cargar”, concluyó.