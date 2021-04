¿Frida Sofía quiere vengarse de su abuelo Enrique Guzmán?: Mira lo que dijo

Luego de que Frida Sofía anunciara formalmente que emprenderá acciones legales contra su abuelo Enrique Guzmán, a quien acusa de haber presuntamente abusado sexualmente de ella desde que era una niña de solo 5 años, han sido muchos los “haters” que la mexicana ha debido enfrentar en redes sociales.

Y tras recibir todo tipo de insultos y ataques, por parte de aquellos que ponen en duda la veracidad de sus denuncias, la hija de la cantante Alejandra Guzmán, le puso el pecho a sus detractores y dejó claro que sus declaraciones contra los presuntos actos de los que fue víctima no forman parte de ningún complot para vengarse de su propia familia.

Frida Sofía, quien al mismo tiempo ha contado con el apoyo de un batallón de cibernautas, que no solamente le creen su historia sino que la aplauden por su valentía, al haber tocado públicamente un tema tan íntimo, insistió en que su deseo es hacer justicia.

La cantante de 29 años publicó un video en su Instagram en el que una niña le ofrece su apoyo y aseguró que espera también servir de ejemplo para que otras víctimas de abuso sexual denuncien y que los adultos que escuchan historias similares de sus hijos, no las ignoren ni piensen que forman parte de invenciones, o problemas de salud mental.

“No busco venganza, busco justicia. No son berrinches, son cicatrices en el alma. No busco publicidad, busco alzar la voz lo más alto posible por aquellas y aquellos qué saben y sienten y han pasado por lo mismo”, comentó la nieta de la legendaria actriz Silvia Pinal, tras compartir un mensaje en su red social.

Frida Sofía manifestó que está asumiendo esta situación como una especie de misión para que el abuso sexual sea entendido con la gravedad que amerita, a fin de que no haya más víctimas sufriendo en silencio y victimarios haciendo de las suyas.

“Busco el quitarle la venda de los ojos al mundo y acabar con la normalización del abuso, violencia y machismo del que lamentablemente sufrimos y callamos por vergüenza y miedo. BASTA!”, agregó la hija de la intérprete de “Reina de corazones”, cuya publicación en un solo par de horas logró más de 60 mil “likes”.

La explicación de Frida Sofía sobre el objetivo de sus denuncias generó todo tipo de comentarios, donde la amplia mayoría le manifestó su apoyo.

“La verdad duele, ofende, pesa, pero es la única manera de sanar,….y es justo tu lucha, apoyo tu lucha. Solo el cobarde se esconde tras una mentira, y tu valentía, tu fuerza, les faltaba a esta familia”, comentó un fan de la cantante. Otro aseguró: “Como quisiera yo tener tu valor y fortaleza para gritar al mundo tanto daño causado en mi adolescencia. El callar tanto dolor no nos permite estar bien, siempre hay un maldito recuerdo en un beso o una caricia (en mi caso de mi esposo) es algo muy difícil. #Yositecreofrida”.

Dentro de quienes dudan de la honestidad de las denuncias de Frida, un cibernauta dijo: “Yo no te creo, pero a tu abuelo tampoco, pero no soy nadie para juzgar, solo tu y tú familia saben lo qué pasa con ustedes, me k..a la gente qué insulta a tu abuelo sin saber la verdad. Qué les dio el derecho??. Y otro agregó: “Solo tu sabes lo que tienes en tu vida, pero te diría que dejes atrás tu pasado y te dediques a ser felíz. Tienes las armas para salir adelante, demuéstrate a ti misma que puedes. Y otra cosa: mejora tu vocabulario que no te ayuda mucho para que la gente no te juzgue. Bueno, cada quien, pero tu vocabulario deja mucho que decir”.