Alejandra Guzmán sobre denuncias de Frida Sofia: Ha hecho “un circo”

La reciente entrevista que Alejandra Guzmán ofreció a su amiga, la periodista mexicana Adela Micha, sigue siendo tema de conversación, pues en ese diálogo, la cantante abrió su corazón, en medio de la polémica generada por las denuncias de presunto abuso sexual que su hija Frida Sofia ha hecho contra su propio abuelo, Enrique Guzmán.

Y aunque la intérprete de “Mi peor error” aseguró que ama mucho a su hija de 29 años, y hasta le dijo que cuando esté lista para hablar en privado con ella la busque, pues la estará esperando, la cantante también arremetió contra Frida Sofia y le lanzó varios dardos que han generado todo tipo de reacciones.

La Guzmán mencionó par de veces durante la entrevista, que presentamos aquí, que desea que su hija trabaje y se gane la vida por sí misma y no esperando la ayuda de mamá y sin dar ningún crédito a las denuncias de abuso sexual de su hija, por el contrario le pidió que pare “el circo” que ha armado e insinuó que la joven está queriendo tener más popularidad en redes sociales.

#Entrevista Alejandra Guzmán con Adela Micha

“Ella nada más está ahí en Miami viviendo como una reina, pero así no es la vida. Hay que ching..se para salir adelante”, criticó Alejandra. “Es muy fácil así poder tener followers… así es, asi es. Desgraciadamente en estos momentos es muy fácil hablar mal de alguien y embarrar a esa persona, pero si tú sabes quien eres, vas a seguir adelante. Por eso he venido a dar la cara, para cerrar este capítulo y que se den cuenta que hay un desorden que le hace decir cosas, que igual ella cree que son ciertas”.

La cantante de 53 años insistió en que ha ayudado a su hija hasta más no poder, incluso económicamente, comprándole un departamento y un coche, y que la joven ha llegado muy lejos con sus acusaciones, hecho que la tiene muy afectada.

“Yo soy una madre destrozada. Nunca había vivido algo tan feo, como haber visto a mi padre destrozado por algo que no ha hecho, y eso es injusto… ojalá alguien pueda ayudarla. Yo se lo dejo a Dios, porque yo no puedo con esto, con estar involucrada en tanta mier..”, advirtió la artista, quien agregó que siente que el comportamiento de su hija también refleja el de una generación como los Milennials.

“Pienso que es la generación que quiere todo rápido, pero yo creo que te tienes que fletar para poder lograr algo… no es tan fácil”, dijo la Guzmán. “Yo ya pagué todo lo que tuve que pagar, y ella ya tiene 29 años, quiero que sea independiente y que trabaje, pero hay una ira, un resentimiento (en Frida) (…) Para mí ha sido difícil ayudarla. Si ella no quiere salir adelante, no puedo hacer nada, y mira que he hecho todo lo que he podido”.

Pese a las duras críticas contra su hija, Alejandra Guzmán mencionó en el programa de Adela Micha que la joven es muy talentosa, pero insisitió en que es mentirosa.

“Ella tiene oído absoluto, estudió dos carreras. Tiene todo para salir adelante, sin necesidad de mentir ni hacer falsas acusaciones. Pero cada quien decide qué hacer con su vida, y creo que es triste, porque al final no creo que esto se olvide tan fácil y no va a ser positivo para ella”, dijo la mexicana.