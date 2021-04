¿Alejandra Guzmán cree que su papá abusó sexualmente de Frida Sofia?: Óyela

Esta semana Alejandra Guzmán se sentó a hablar con la periodista Adela Micha, en el programa “Me lo dijo Adela”, sobre las delicadas acusaciones de su hija Frida Sofía contra su abuelo, Enrique Guzmán, a quien señala de haberla abusado sexualmente desde que era una niña de 5 años.

Y además de asegurar que su hija tiene una enfermedad mental que la lleva a tergiversar la realidad, ofreció su respaldo absoluto a su padre y dijo que ni por un segundo da crédito a las denuncias de la joven de 29 años.

“Él jamás le hizo nada a nadie de la familia. Por favor, dénse cuenta de donde vienen las cosas… pero yo quiero poner el ‘hasta aquí’, porque no es posible que se nos señale, se nos juzgue y se nos crucifique, porque es algo que no hemos hecho… (lo sé) porque lo conozco, porque me parió, porque es mi padre”, comentó la estrella de la música pop en el citado programa.

“(creo en su inocencia) porque lo sé, porque sé que es un gran hombre. Porque es mi padre, porque me dio la vida, porque es un personaje que trabaja en la vida, porque me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre”, agregó.

Y ante la contundente defensa que Alejandra Guzmán hizo de su papá, desestimando por absoluto las denuncias de Frida Sofía, la periodista Adela Micha le preguntó por qué descalificó las afirmaciones de su hija de manera automática, sin siquiera preguntar a su niña.

“No la descalifiqué es que yo ya he estado en el lugar donde ella puso a mi padre. Yo he estado en el lugar en que me puso con un drama. Toda la familia ha estado en el mismo lugar que yo. Todos tenemos miedo de lo que pueda pasar después, porque ella está llegando a un nivel incontrolable. No sé por qué hay esa necesidad de hacernos daño, cuando yo le he dado todo lo que he podido”, comentó la Guzmán.

“He hecho todo, he ido a todas las terapias, a rehab, a lugares donde me puedan ayudar. Yo no puedo ayudarla, porque también tengo mis problemas y trato de estar sobria, que es lo que estoy haciendo… estoy limpia y sobria. Llevo dos meses, y estoy contenta, porque tengo que sobrepasar esta etapa que me ha hecho pasar una depresión espantosa”, agregó.

Y aunque la cantante reafirmó que su hija padece el desorden mental “Borderline”, mencionó que no entiende la rabia que su hija guarda por ella y su familia, y culpó al hecho de que ya no volvió a darle dinero.

“No sé por qué es esa ira desbocada. Creo que es porque le dejé de dar dinero para el mantenimiento y para el seguro médico, porque se medicaba a su manera, y pienso que eso es lo que hacen los ‘pain killers’ después de un tiempo, porque afecta tu sistema… hace una lobotomía”, dijo la cantante de “Hacer el amor con otro”.