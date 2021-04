Alejandra Guzmán insiste en que su hija Frida Sofía es una enferma mental: [Video]

Desde que Frida Sofía sacó a la luz las denuncias de presunto abuso sexual contra su abuelo, Enrique Guzmán, de 79 años, a principios de este mes, han sido varios los familiares de la joven que se han manifestado en programas de televisión para tomar una postura sobre los hechos.

Y esta vez, Alejandra Guzmán decidió hablar abiertamente sobre las graves acusaciones que su hija está haciendo contra su padre, y lanzó fuertes declaraciones, en diálogo con la periodista mexicana Adela Micha, en el programa “Me lo dijo Adela”.

La cantante reiteró en su conversación, que su hija tiene una enfermedad mental, por lo que desestimó una vez más los señalamientos de abuso sexual hechos por Frida Sofía, y dijo estar cansada de que la joven haya arreciado, en los que calificó como injustos ataques contra su familia. La Guzmán defendió a capa y espada la inocencia de su papá y dijo que la historia de Frida no corresponde con la realidad.

“Creo que esto ha llegado a un nivel muy fuerte. Para mí ha sido increíble, es muy triste para mí, porque se trata de mi hija. Yo la parí, y de mi padre, que amo y adoro, y es bueno que hablemos; que dejemos claro la situación que yo he vivido hasta ahora”, dijo la intérprete de “Reina de corazones”, comentando que desde muy niña su hija fue diagnosticada con una enfermedad mental y que incluso Alejandra fu agredida físicamente por la joven.

“Tuve que mandar a Frida a un colegio, porque trataron de secuestrarla y ella tenía apenas 12 años. Yo la llevé al mejor colegio, que era Ramsy School, en el cual, en el último año, se le diagnosticó ‘border personality’. Yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición”, comentó la Guzmán. “Creo que hay algo en ella que no la hace sentir, creo que ha llegado a un momento en que no tiene una conexión con la realidad. Creo que no ha tenido la terapeuta indicada”.

La enfermedad que asegura que su hija tiene, se caracteriza por una personalidad emocionalmente inestable, con un sentido de sí mismo distorsionado y desapego de la realidad. La clínica Mayo la define como “un trastorno de salud mental que afecta la forma en que se piensa y se siente acerca de sí mismo y de los demás, causando problemas de funcionamiento en la vida diaria. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento, y un patrón de relaciones inestables”.

La cantante aseguró que ha intentado ser buena madre, contrario a lo que Frida Sofía asegura, y advirtió varias veces en su entrevista, que tanto la enfermedad de su hija, como la actitud con la que los está atacando, la ha llevado a hablar contra su propia sangre.

“Yo la he ayudado, he tratado de tener a Frida bajo medicamento, pero a veces no terminábamos la terapia, o no tomábamos las medicinas, como debía ser, entonces ha sido muy difícil para mí (…) Al final yo traté de darle lo mejor. Le di un departamento, le di un coche, que espero lo disfrute. Ella acaba de cumplir 29 años y desde hace dos años… es triste, porque no puedo creerlo. Ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no ha sido posible comprobar, pues no puedes comprobar algo que no es verdad”, comentó la artista en su entrevista.

Alejandra Guzmán fue más allá y aseguró que la razón por la que no ha tomado acciones legales contra Frida Sofía es porque es su hija, pero apoya que su papá, Enrique Guzmán las tome, pues cree en su inocencia.

“Me duele mucho, ahora imagínate ser juzgada, ser señalados por algo que no es verdad. Y no he hablado, porque es mi hija. No la he demandado, porque es mi hija, pero no puedo permitir que llegue a este nivel y que hable de mi padre, que tanto la apoyó. Mi padre tiene otras nietas y otros nietos y siempre nos ha dado cariño”, dijo la intérprete.

“Yo la perdono, porque sé que está enferma, porque sé que ella no es así, pero no es justo que se le de tanta importancia y tanto peso a una personita que apenas está empezando y que amamos tanto, y ojalá (las acciones legales que interponga su padre) esa sea la manera de poder llegar a la raíz del problema, y ayudar a echarle la mano. Siempre voy a estar ahí. Llevo dos años siendo atacada en público (por Frida), pero llevo 15 años en la misma historia (en privado)”, agregó la mexicana de 53 años. “Es increíble que hasta ahorita uno no se pueda defender, y mi padre, pues si tiene que hacer las aciones que tenga que hacer para demostrar que no ha hecho nada indebido, pues adelante”.