Francisca Lachapel comparte secreto para mantener una piel de reina: ¿Qué se aplica?

Francisca Lachapel es una de las famosas más consentidas de la pantalla chica y más allá de su carisma y sencillez, su belleza encanta a sus fieles seguidores.

Y aunque la exreina dominicana de vez en cuando comparte algunos de sus secretitos para mantenerse en forma y tener un rostro de portada de revista, esta vez decidió revelar uno de los productos que la ayuda a lucir radiante.

A través de su cuenta de Instagram la ex Nuestra Belleza Latina colgó un video en el que enseñó un tarrito con el nuevo secretito para lucir una piel jovial y lozana, que se sumó a la lista de productos que había reveló anteriormente.

“Hola mi gente!! ¿Se acuerdan el jabón de romero y la crema hidratante que les compartí hace unas semanas? Me encontré este exfoliante de la misma compañía @guzelcilt_oficial Y me ha encantado”, comentó la simpática animadora de televisión.

Y al hablar de los efectos que tiene el producto, la presentadora de Despierta América dio su palabra de que funciona muy bien para ayudar a quitar algunas imperfecciones de la piel.

“Elimina la flacidez, puntos negros, espinillas y limpia los poros; es de café y cacao. ¡Huele riquísimo!”, agregó la exreina.

Francisca además le regaló a sus fieles seguidores su hermosa sonrisa que tantos elogios se lleva, y presumió con mucha frescura su nuevo look de cabello corto.

La publicación de la animadora de televisión fue tan exitosa, que en solo unas horas superó los 15 mil “likes”.

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, y además de elogiar a la comunicadora por su belleza y apariencia, también agradecieron que comparta con ellos aquellos tips que pueden servirle para lucir mejor.

Y es que Francisca además es conocida por compartir secretitos para mantener un buen estado de ánimo. Recientemente se refirió al tema y en sus redes sociales dijo que la mejor arma para romper los dolores la tienen todos al alcance de la mano.

“El poder de una sonrisa. Cuando sonrío me siento bien, pero cuando hago sonreír a los demás, me siento aun mejor. Eso me hace feliz!!”, comentó la bella conductora de televisión, acompañando el posting con una hermosa foto.

La animadora de Despierta América manifestó además que sonreír cura el alma y hace más fáciles las adversidades, más aun en estos tiempos con la pandemia del Covid-19.

“La risa nos ayuda a liberarnos de la energía negativa. Sé que en estos momentos a veces nos faltan ganas pero contar bendiciones y encontrar motivos para sonreír nos puede ayudar a manejar el estrés.¡Los quiero mucho!”, concluyó la dominicana.



