¿Cómo luce Francisca Lachapel en traje de baño después de NBL?: FOTO

Han pasado más de cuatro años desde que Francisca Lachapel conquistó la corona de Nuestra Belleza Latina, donde los televidentes la vieron semana a semana presumiendo de sus encantos en traje de baño, y esta vez la exreina de belleza quiso volver a mostrarse en bañador.

La guapísima dominicana colgó en su Instagram una fotografía en la que se ve ataviada con un traje de baño azul que levantó muchos suspiros y elogios.

“Holaaa a todos… Qué hermoso está el día!! ¿Les parece? Gracias Dios”, fue el comentario con el que Francisca acompañó su majestuosa fotografía.

En la imagen se aprecia a Francisca mirando fijamente a la cámara, mientras descansa en el borde de una piscina, en la que luce muy relajada.



El bañador de la exreina de belleza, en color azul cielo, de corte enterizo y descubierto en la espalda, encantó mucho a los seguidores de la animadora.

La fotografía causó tanta sensación en las redes de la simpática caribeña, que en solo un par de horas superó los 50 mil “likes” y el mar de comentarios positivos no se hicieron esperar, como suele ocurrir con todas las publicaciones que a diario comparte Lachapel.



Los fans más fieles de la bella exreina recordaron sus días en Nuestra Belleza Latina y no solamente se refirieron a la sensualidad que la estrella de la pantalla chica sigue manteniendo intacta sino coincidieron en que ahora luce mucho más hermosa.

Francisca Lachapel es una de las famosas más simpáticas y divertidas de la pantalla chica. Y aunque a diario, a través del programa Despierta América contagia a los televidentes con su carisma y su positivismo, la animadora confesó que no siempre fue una mujer feliz y que incluso no guarda recuerdos bellos de su infancia.

La ex Nuestra Belleza Latina abrió su corazón, en medio de una honesta entrevista con Univisión, donde reveló que cuando habla de su niñez, lo primero que le viene a la mente son imágenes de sufrimiento y angustia.

“A mí para ser honesta pensar en mi infancia me duele mucho, porque yo no tengo un recuerdo bonito de mi infancia. Yo a veces me siento y cierro los ojos y trato de encontrar uno, un momento feliz de mi infancia y no lo encuentro”, confesó la exreina de belleza en medio de lágrimas, tras manifestar que sufrió mucho el tener un padrastro alcohólico y maltratador.

“Cuando tú estás en medio de violencia todo el tiempo tú tienes esto en tu cabeza, vives como con esa ansiedad, y todo el tiempo estás pensando de qué manera puedes tú ayudar o, por lo menos era como yo pensaba: ‘cómo puedo ayudar a mami, cómo puedo hacer que ese hombre se vaya de la casa, cómo puedo conseguir dinero para dárselo para que entonces ella no tenga que estar con esta persona’”, dijo la presentadora del matutino de Univisión, quien está ultimando los detalles de su boda.



