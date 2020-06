¿Francisca Lachapel está embarazada?: ¿Jomari Goyso la delató?: [VIDEO]

Desde hace unos días empezó a correr como pólvora el rumor de que Francisca Lachapel estaría en la dulce espera, y el conductor de televisión Jomari Goyso, pareció no solamente haberla delatado sobre su presunto estado, sino que la abordó directamente sobre el interrogante que muchos se están haciendo.

El español se sentó a hablar con la guapa dominicana en su casa de Miami, para el programa Sal y Pimienta, y allí, tras lanzarle una carnada para que Francisca revelara la verdad, la exreina de belleza se refirió a los comentarios de su amigo y compañero.

“Francisca yo te veo un glow especial”, fue la frase con la que Jomari le hizo la insinuación de un posible embarazo a la ex Nuestra Belleza Latina, a lo que la comunicadora dijo entre risas: “No me he hecho la prueba, no sé entonces”, dejando en duda la posibilidad.

Y ante la insistencia de Jomari, la conductora de Despierta América se mostró más segura en su respuesta, pero muchos no se convencieron.

“No estoy embarazada Jomari, pero ojalá Dios. Me muero por ser mamá, me muero por ser mamá. Es una cosa muy fuerte eso. Me hace tanta ilusión, es como un súper sueño, no sé, tener la oportunidad de ver esa carita, de guiarlo, ese es un sueño muy grande que tengo, y te lo digo”, agregó la exreina.

La estrella de Univisión agregó que después de la pandemia del Coronavirus, sus planes cambiaron, por lo que prefiere de ahora en adelante, dejar todo en manos del creador.

Aquí puedes ver la confesión de Francisca sobre su presunto embarazo.

“Yo hablo del plan de vida, con la boda uno tiene todo marcado: (yo decía) me caso en esta fecha, nos vamos de vacaciones en esta fecha, tengo mis hijos si Dios quiere así, pero bueno… los planes de Dios siempre son mejores y son perfectos, y yo he hablado esto con Francesco (su prometido), y le he dicho: ‘baby, diosito siempre nos ha guiado, entonces por qué dudar ahora. Cuando tenga que pasar, va a pasar”, concluyó Francisca, aumentando las dudas.

Francisca confesó el mes pasado, que aunque tuvo que cancelar su boda con su prometido, Francesco Zampogna, debido a la crisis del COVID-19, la cuarentena los unió mucho más y aprendieron a lidiar con sus diferencias.



“Ha salido una que otra peleíta por ahí, pero las hemos tomado como una gran oportunidad de aprendizaje”, reveló la exreina de belleza, en diálogo con la revista People e Español.



A pesar de ello, la ex Nuestra Belleza Latina manifestó que estar juntos todo el tiempo, también ha servido para afianzar su amor.

“Esta experiencia nos ha hecho apreciarnos más como seres humanos y ha sido una reafirmación de que elegirnos ha sido la mejor decisión de nuestras vidas (…) La hemos estado pasando muy bien. No hay ningún tipo de filtros, ahora sí podemos decir que nos conocemos en todos los colores y sabores”, destacó Lachapel.