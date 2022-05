[FOTO] El misterioso agujero negro en la casa de Kelly Clarkson

Todos hemos oído hablar de los agujeros negros en el espacio. Pero la exentrenadora de The Voice, Kelly Clarkson, encontró recientemente uno en su rancho. Clarkson publicó una foto de un misterioso hoyo oscuro en el suelo, con la leyenda: “Encontré un gran agujero negro en mi rancho y estoy pensando que si salto dentro, ¿cuándo y dónde terminaré? ¿O quién salió de eso? Muchas preguntas”.

¡¿Qué diablos está pasando aquí?!

Los fanáticos están tan perplejos como Clarkson sobre el origen de este misterioso agujero y lo que significa. Un seguidor de Instagram publicó: “Eso es realmente espeluznante, me pregunto qué hay ahí abajo”.

Otro seguidor bromeó (refiriéndose al exmarido de Clarkson), “ese es el nuevo hogar de Brandon”, mientras que otro bromeó: “Ese es un buen escondite para un cuerpo… si sabes a lo que me refiero”.

Algunos de los seguidores de Clarkson parecían realmente preocupados. Uno publicó: “Mantente alejado de él”, y otro escribió: “Ten cuidado… Podría haber áreas que se derrumban a su alrededor bajo tierra”.

Un seguidor de Instagram publicó: “¡JUMP IN IT KELLY! Tal vez conduzca a The Voice”, haciendo referencia al reciente anuncio de Clarkson de que no regresará como entrenadora para la temporada 22.

¿Todos los agujeros conducen a The Voice?

Muchos fanáticos de Clarkson y The Voice están bastante decepcionados de que la primera ganadora de American Idol de Estados Unidos haya sido reemplazada por la estrella del pop Camilla Cabello. Al igual que Clarkson, Cabello también comenzó en un concurso musical de telerrealidad, The X Factor.

A pesar de las súplicas de los fanáticos para que Clarkson regrese a The Voice, se ha especulado ampliamente que la madre de dos niños planea pasar más tiempo con su familia, mientras enfoca su carrera en su programa de entrevistas diurno, The Kelly Clarkson Show. Según un artículo del 16 de mayo de 2022 en Newsweek, “Clarkson aún no ha dado una razón oficial sobre su salida de The Voice, pero los fanáticos están convencidos de que probablemente tenga que ver con los emocionantes proyectos que tiene y su deseo de pasar más tiempo con sus hijos”.

Más sobre el rancho de Clarkson

En 2020, Clarkson mostró su rancho de Montana en su programa de entrevistas.

Apodado “Vintage Valley”, el rancho se compró en 2018. Clarkson profesa en el video que “es bueno adentrarse en la naturaleza… como sociedad, no lo hacemos lo suficiente. Siempre estamos trabajando, constantemente. Entonces, es agradable simplemente venir aquí y sentarse junto al arroyo y escuchar el agua que fluye y estar alrededor de todos los árboles. Me encanta el sonido de la naturaleza y no de los coches y la gente encima de ti”.

El video muestra varias partes del rancho donde a Clarkson y su entonces esposo, Brandon Blackstock, les gustaba pasar tiempo con los niños. En ninguna parte del video aparece el gran agujero negro que Clarkson publicó en Instagram, por lo que es más que probable que sea reciente.