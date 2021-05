Estrella de ‘Teen Mom’ acusa a alcalde de agresión sexual: Farrah Abraham?

El alcalde de Windsor, California, Dominic Foppoli, renunció a su cargo este 21 de mayo de 2021, luego de que fuera acusado de agresión sexual por la exestrella de “Teen Mom OG”, Farrah Abraham, según informó en exclusiva el San Francisco Chronicle.

Farrah se ha convertido en la novena mujer, según Press Democrat, en hacer una acusación de conducta sexual inapropiada contra Foppoli, y el alcalde se negó a renunciar durante meses antes de que lo denunciara la personalidad de MTV.

Farrah afirmó que Foppoli la agredió sexualmente en Palm Beach, Florida, en marzo, según el San Francisco Chronicle. Foppoli niega las acusaciones en su contra.

“Es con el corazón apesadumbrado que renuncio, con vigencia a partir de hoy”, escribió Foppoli en un comunicado emitido a través de su abogado, según SF Gate. “Siempre he sostenido y siempre mantendré que no participé en ningún acto sexual no consensuado con ninguna mujer”.





“Recientemente me enteré de que una mujer en Palm Beach, Florida me acusa de actos no consensuales mientras estaba de visita allí en marzo de este año”, continuó Foppoli, refiriéndose a Farrah. “Hizo sus acusaciones después de enterarse de la historia del San Francisco Chronicle del 8 de abril de 2021. No tengo ninguna duda de que está haciendo estas acusaciones en un intento de aprovechar la situación a su favor”.

Farrah presentó un informe a las autoridades el mes pasado, informó el San Francisco Chronicle. El abogado de Farrah, Spencer Kuvin, dijo que Farrah habló con la policía seis días antes de que el Chronicle publicara su historia inicial sobre las acusaciones contra Foppoli, según Press Democrat. Kuvin también dijo que la policía tiene evidencia digital y física para respaldar las acusaciones de Farrah contra Foppoli.

Otras ocho mujeres han acusado a Foppoli de varios delitos sexuales que, según dicen, ocurrieron entre 2002 y 2019. Incluyen acusaciones de sexo oral forzado y violación, informó el San Francisco Chronicle. Antes de renunciar oficialmente, Foppoli se retiró de su cargo en abril. El vicealcalde de Windsor, Sam Salmon, intervino en medio de la ausencia de Foppoli, escribió SF Gate.

La Oficina del Sheriff del condado de Sonoma ha abierto una investigación.

Farrah no ha abordado directamente las acusaciones en las redes sociales

Farrah es conocida por ser activa en las redes sociales, pero no ha abordado directamente sus acusaciones contra Foppoli.

En una publicación de Instagram el 19 de mayo, Farrah se dirigió a las sobrevivientes de abuso sexual.

“Espero que nuestros niños estén mejor vigilados, cuidados, ya que son presa de personas muy enfermas y son vulnerables a ellos”, escribió. “Los sobrevivientes se mantienen firmes y presentan cargos legalmente, comienzan con la terapia y aprenden más sobre lo que puede ayudarlos a mantenerlos fuera de la cárcel y poner en la cárcel a quienes le hicieron esto”.

En una actualización al día siguiente, Farrah escribió que “nunca se había sentido mejor” y se sentía como una “diosa” durante su “viaje de salud mental”.

Farrah dijo que ha sido “drogada y violada más de una vez”

Farrah habló anteriormente sobre su historia de trauma, abriéndose durante una entrevista de 2014 con In Touch Weekly, citada por Celebuzz. “La violencia ha sido una gran parte de mi vida”, le dijo a la revista en ese momento. “Es horrible por lo que he pasado. Ha causado muchos problemas, pero estoy feliz de haber podido sobrevivir”.

“Permití que el tipo equivocado de gente entrara en mi vida”, continuó. “Me drogaron y violaron más de una vez. Fue una época muy oscura”.

El año anterior a la entrevista, la famosa hizo un video sexual privado con el actor adulto James Deen. En 2013, Farrah afirmó que habían salido casualmente y que su video sexual era algo que se había filtrado. Dos años después, Farrah alegó que fue violada por Deen, cuyo nombre de nacimiento es Bryan Sevilla.

Deen fue acusado de violación por al menos nueve mujeres, incluida Farrah, aunque le dijo a The Daily Beast en 2015 que estaba “completamente desconcertado” por las acusaciones y negó las acusaciones de agresión sexual.

