Ya son 6 las mujeres que acusan al gobernador Cuomo de acoso sexual

Los problemas para el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo,siguen cuesta arriba. Y es que a las denuncias de varias mujeres que lo señalan de haber cometido actos de acoso sexual en su contra, ahora se sumó una sexta mujer, que hizo eco de las otras acusaciones.

Así lo reveló el medio THe Hill, donde se mencionó que la sexta mujer que señala a Cuomo de conductas inapropiadas, aseguró haber sido víctima del Gobernador cuando trabajaba con el mandatario.

La mujer, de quien no se reveló todavía la identidad, señaló que Cuomo la tocó de manera inapropiada a finales del año pasado, estando en su residencia.

Cuomo accuser says N.Y. governor groomed her in an attempt to sleep with her

Times Union también reseñó la presunta agresióny manifestó que el tocamiento se dio luego de que la mujer en mención fuera llamada por Cuomo por asuntos laborales a su residencia.

Andrew Cuomo se defiende de acusaciones de acoso sexual | Noticias Telemundo

Tanto la Fiscalía de Nueva York como la oficina del Gobernador Cuomo fueron informados de las nuevas alegaciones, aunque el mandatario estatal dijo en una conferencia de prensa virtual con reporteros que no estaba enterado del hecho.

Asimismo, Cuomo volvió a defender su nombre e insistió en que jamás realizó actos de agresión sexual contra nadie y dijo que nunca ha hecho tocamientos abusivos.

“No me han informado de ninguna otra acusación. Como dije la semana pasada, esto es muy simple: nunca toqué a nadie de manera inapropiada… Nunca hice avances inapropiados… (y) nadie me dijo en ese momento que los hice sentir incómodos”, comentó el gobernador, advirtiendo que ahora se ha enterado que algunas personas se sintieron mal. “Obviamente, hay personas que dijeron después del hecho que se sentían incómodas”.

N.Y. Gov. Andrew Cuomo on sexual harassment allegations: I'm going to learn from this

Cuomo,mencionó también que respeta la investigación que ordenó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pero pidió que se analicen las cosas de manera detenida antes de emitir una decisión apresurada.

Sobre la investigación contra Cuomo por las denuncias de acoso sexual, la Fiscal de Nueva York, quien era considerada una de las grandes aliadas del mandatario, dijo: “Mi oficina ha nombrado al ex fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Joon H. Kim, y a la abogada de discriminación laboral Anne L. Clark para dirigir nuestra investigación sobre las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador Cuomo”.

Tras la aparición de la sexta mujer que denuncia a Cuomo por actos de acoso sexual, siguen creciendo las voces al interior de la Legislatura estatal pidiendo al mandatario que renuncie.

En diálogo con Ahoramismo, la asambleísta Jessica González-Rojas, defensora y activista por los derechos de las mujeres, criticó a Cuomo por negarse a dejar su cargo y pidió que se haga justicia con las mujeres agraviadas.

“Cuomo debe renunciar. No puede seguir faltando el respeto a nuestras mujeres y tiene que irse del puesto, porque son muchos casos y no es coincidencia”, dijo la política de Queens.

