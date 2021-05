Arrestan a Youtuber por violencia doméstica: ¿Qué hizo Popular MMOS Pat?

Popular MMOS Pat, una estrella de YouTube y de videojuegos, cuyo nombre real es Patrick Julianelle, fue arrestado por una acusación de agresión, pero ahora ya no está bajo custodia policial, según registros en línea del condado de Duval, Florida.

El joven escribió en Twitter que fue objeto de “acusaciones falsas”.

Un informe policial obtenido por Heavy.com dice que tanto Pat como su novia, Elizabeth “Liz” Heranek, fueron arrestados porque dieron “historias contrarias”.





Meet My GIRLFRIEND! Meet my beautiful girlfriend Liz! NEW BOOK! harpercollins.com/products/popularmmos-presents-zombies-day-off?variant=32217991807010 Instagram: instagram.com/popularmmospat/ TikTok: tiktok.com/@popularmmos Pat's Life Channel: youtube.com/channel/UCcAwXGh9X5a6iaA9DcfPooQ Shirts! represent.com/store/popularmmos Intro by: youtube.com/calzone442 Intro song: Spag Heddy – Pink Koeks provided by Play Me Records: youtube.com/user/playmerecords facebook.com/playmerecords Follow Spag Heddy: facebook.com/SpagHeddy soundcloud.com/spagheddy Royalty Free Music by audiomicro.com/royalty-free-music 2021-05-07T17:37:07Z

“Basado en las historias contrarias y sin testigos independientes, ambos sujetos fueron arrestados por agresión doméstica y transportados al PDTF sin incidentes. Ambas personas se negaron a completar cualquier papeleo de violencia doméstica o proporcionar una declaración por escrito o fotografiar sus lesiones”, dice el informe.

Los registros en línea muestran que Pat, cuyo nombre real completo es Patrick Thomas Julianelle, fue detenido a las 11:15 p.m. el 16 de mayo de 2021 por el Departamento del Sheriff de Jacksonville en Jacksonville, Florida.

Obtuvimos la foto de Julianelle. Aquí está la foto policial

A partir del 19 de mayo de 2021, Julianelle figuraba como “fuera de custodia”. Fue arrestado bajo una acusación de agresión doméstica: causar daños corporales, según los registros de la cárcel obtenidos por Heavy.

Heavy también confirmó esta información con el oficial de información pública de la policía de Jacksonville, quien dijo: “Sí, fue arrestado” y confirmó el presunto cargo.

Pat se refirió a las acusaciones en su página de Twitter, escribiendo: “No crean todo lo que escuchan. Tendré que abordar las acusaciones falsas pronto. Y Eleni gracias por filtrar mi dirección y acosarnos a mí y a Liz cuando te dijo que dejaras de publicar sobre ella y te negaste. Eres una persona terrible. Está bien, el último tweet fue demasiado”.

Esto es lo que necesita saber:

Popular MMOS Pat fue arrestado y luego liberado con una fianza de $2,503

Los registros de la cárcel dicen que Popular MMOS Pat fue liberado con una fianza de $2,503.00. El cargo por el que estuvo detenido es un delito menor. Los registros dicen que es un hombre blanco de 32 años que mide 6 pies y 2 pulgadas de alto.

Still haven't posted anything because it's so complicated. There are people I don't want to hurt with my response. I've never hurt anyone but I'd almost rather take the hate myself. They never tell you how hard it will be to have a job in the public eye… — Pat (@PopularMMOS) May 20, 2021

En los registros figura una agencia de fianzas. Aunque la policía refiere cargos, es el fiscal quien decide si realmente los presenta. Los registros de la cárcel de Popular MMOS Pat dicen que no hay una fecha de audiencia pendiente para él. La revisión de un fiscal puede llevar algún tiempo.

El informe policial, que obtuvimos a través de una solicitud de registros abiertos, dice que un oficial respondió a una casa en “referencia a una mujer desnuda que golpeaba la puerta principal”.

El oficial se puso en contacto con Patrick Julianelle, que estaba parado afuera de su residencia.

Afirmó que él y su novia, Elizabeth Heranek, han estado “en una relación íntima durante aproximadamente tres meses, y han vivido juntos en la casa durante algunas semanas”.

El informe continúa: “Patrick declaró que los dos habían estado bebiendo y se enfrascaron en una discusión”. La última parte de esa frase está tachada. “Patrick dijo que Elizabeth se subió a su vehículo y se fue y no estaba seguro de adónde fue. Patrick dijo que Elizabeth es bipolar y actúa de esta manera a menudo, sin embargo, nunca se llamó a la policía”.

Don't believe everything you hear. I will need to address the false accusations soon. And Eleni thanks for leaking my address and harassing me and Liz when she told you to stop posting about her and you refused. You are a terrible person. Okay the last tweet was too much — Pat (@PopularMMOS) May 19, 2021

El oficial leyó a Julianelle sus derechos Miranda, pero lo que le dijo a la policía no fue revelado. “Patrick me invitó a su residencia para observar los daños”, dice el informe, pero el resto también está bajo reserva.

El informe dice que “el rescate respondió y vendó las heridas” pero a quién se refiere, se desmayó.

Heranek figura como su novia. Hay imágenes de la cámara corporal.

Un tweet de su exnovia está dando de qué hablar

A la exnovia de Julianelle, Jen, le gustó un tweet que hacía acusaciones similares contra Julianelle, lo que generó especulaciones en Internet sobre su arresto.





We are breaking up We decided to break up and end our relationship because it will make us both happier. Jen's Channel! youtube.com/gamingwithjen/ BUY MY SHIRTS PLZ!! jk 2019-05-25T21:39:59Z

Pat retuiteó un tweet de Jen, sin embargo, que decía: “No uso Twitter con regularidad y cuando me enviaron un mensaje sobre todo este drama, continué para ver lo que se decía. Por accidente le di like a un tweet que ahora se ve de mala manera. Pat nunca en los 10 años que estuvimos juntos me puso la mano encima”.

Jen y Pat habían anunciado su ruptura en video hace algún tiempo.

