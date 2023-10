Wilmarie Negrón entra como refuerzo de los Azules: Tiene fama de “arrogante”

Wilmarie Negrón llegó con pie derecho a Exatlón All-Stars. La boricua llegó ganando en su primera corrida como refuerzo al equipo de los azules este domingo 22 de octubre.

La atleta formó parte de la quinta temporada de Exatlón EEUU. En esa ocasión también llegó como refuerzo y aunque no llegó a la semana final, ella se ganó la fama de “arrogante y pesada”, y hasta de burlona.

Hasta un ex atleta azul, Andoni García, dijo que “cuando llegó Wilmarie hubo un corto circuito entre ellos”. “Tengo que admitir que al principio Wilmarie no me caía muy bien“, dijo el español, quien advirtió que la boricua e suna mujer demasiado competitiva, algo que generaba choques. Pero cuando la conoció más a fondo cambio su perspectiva.



“Luego se robó mi corazón. Al principio teníamos una riña ahí, pero ella es una excelente persona. Ahora la quiero mucho. Me cae muy bien”, dijo Andoni, advirtiendo que la imagen inicial que se llevó de ella no tiene nada que ver con lo que Wilmarie es en realidad.

Se dijo que Wilmarie se burlaba de Norma Palafox

En la quinta temporada, Wilmarie era una de las mejores atletas pero para la audiencia ella carecía de humildad y respeto por sus compañeros, llegando a calificar algunos gestos como burlas de su parte.

Hasta se dijo que ella se burlaba de Norma Palafox a través de un baile.

Wilmarie tendrá problemas con una roja en All-Stars 2023

En las redes andan los fuertes rumores que Wilmarie tendrá problemas con una atleta roja. No es secreto que muchos de los azules a tenido problemas con Catherine Ibargüen y Yamilet Peña. Pero Wilmarie no tendrá problemas con ellas sino con otra roja. Una que es tranquila pero se dice que cuando se enoja explota. Así que veremos un gran problema entre ellos. Por ahora no podemos revelar más detalles sobre el tema. Pero lo publicaremos el próximo miércoles.