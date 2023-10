¿Una Roja será expulsada de Exatlón Estados Unidos?

No es secreto que existe mucha rivalidad entre los azules y los rojos en esta nueva temporada de Exatlón All-Stars. El público ha sido testigo de cómo los atletas están usando las porras para burlarse del otro equipo. “Cuando te estás desarrollando como atleta de alto rendimiento parte de la enseñanza que te dan es la parte sicológica. Te piden que solo hagas caso a lo que eres tú y no te dejes influenciar por factores externos. Y tenemos ese entrenamiento muy bien en este lado del equipo rojo”, dijo José Carlos Herrera la semana pasada, cuando no le gusto las porras del equipo azul cuando Yoridan ganó un circuito.

Ahora con la entrada de Wilmarie Negrón al equipo azul, las cosas se pusieron mas intensas en las arenas. Wilmarie entró con el pie derecho ganando varios circuitos. “Una de las cosas que yo observe en mi casa antes de venir acá [a Exatlón] es la forma en que los rojos le gritan a los azules y ellos se descontrolaban. Entonces yo dije ‘No Wil de una forma u otra tu tienes que controlarte y seguir ejecutando’. Y ahora solo escuchaba a Catherine a Catherine [gritar] y por eso fue cuando termine siempre diva porque conmigo no”, dijo Wilmarie, quien celebró su victoria un poco al estilo Catherine. Algo que a Catherine no le gusto.

Expulsión de una atleta roja

Play

Catherine Ibargüen y Yamilet Peña del equipo rojo han sido las más expresivas cuando les ha molestado algo en Exatlón. Pero ninguna de las dos ha sido fisicamente agresiva con sus compañeros o rivales. Así que ninguna de las dos dentro del rumor que sería expulsada.

En las redes andaba el fuerte rumor que una atleta del equipo rojo fue expulsada por empujar a Wilmarie. El desagradable momento se vio al aire este miércoles 25 de octubre. Anisa Guajardo, del equipo rojo, fue quien empujo a Wilmarie en la área de la puntería. Esta fue la primera vez que una atleta es fisicamente agresiva en Exatlón Estados Unidos. Este acto no es tolerado en Telemundo por lo que le llamaron la atención.

Anisa no fue expulsada de Exatlón Estados Unidos. La atleta roja fue suspendida. Ella no podrá competir por tres días.



Ahora la pregunta que anda dando vueltas es que si ¿Wilmarie la provocó?.

Anisa Guajardo es una futbolista profesional mexicoamericana de 32 años. Ella fue semifinalista de la sexta temporada de Exatlón Estados Unidos. Ha jugado para los equipos de León, Pumas y Pachuca en México. En Estados Unidos fue parte de Pali Blues y Boston Breakers. También se dice que Anisa no se problemática pero que tiene un carácter fuerte, según los rumores, en el minuto 2:16.

Play

Cabe mencionar que Denisse Novoa fue expulsada en la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos, pero no por agresión sin por incumplimiento de contrato.