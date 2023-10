¿Wilmarie Negrón provocó suspensión de Anisa Guajardo en Exatlón?

Por primera vez en la historia de Exatlón Estados Unidos, una atleta fue fisicamente agresiva contra otra compañera. Algo que la cadena Telemundo no tolera. Ya que en su otro reality de Los 50 expulso a una participante por agredir a otra compañera. Ahora tiene el nuevo caso de Anisa Guajardo y Wilmarie Negrón. Por lo que lo se decíia que una roja iba a ser expulsada del programa.

En Miércoles de Sentencia se vivió algo que nunca se había vivido en Exatlón Estados Unidos. Resulta que Wilmarie estaba enfrentando a Shaila Pérez en el Circuito del Circo. Durante el circuito Wilmarie la medio empuja a Shaila en la área de puntería. Shaila también la medio empuja Wilmarie, y esta grita como que le pegó fuerte en el abdomen. Algunos dicen que ese grito de Wilmarie se vio como actuación y que lo hizo para provocar a su rival. Si fue así, logró provocar a Anisa. Ya que cuando Shaila gana el circuito, Anisa corre hacia ella para celebrar y en el camino empuja a Wilmarie con su brazo. “Yo soy amor y paz”, dijo Anisa. “Pero cuando se meten con mis compañeras se me meten conmigo. La voy a defender [a Shaila] hasta el final”.

Wilmarie dice que esa actuación no la va a tolerar.

El presentador Frederick Oldenburg le llamó la atención a Anisa y dejo claro que Exatlón Estados Unidos no tolera agresión física. “Anisa le dio un empujón a Wilmarie y esto es inaceptable. Eso no lo toleramos aquí. Esto trae una sanción. No podemos tolerar esto. Por eso vamos a suspender a Anisa”.

Anisa no podrá competir en las siguientes tres batallas.

Anisa no es problemática pero tiene carácter fuerte

Play

Anisa Guajardo es una futbolista profesional mexicoamericana de 32 años. Ella fue semifinalista de la sexta temporada de Exatlón Estados Unidos. Ha jugado para los equipos de León, Pumas y Pachuca en México. En Estados Unidos fue parte de Pali Blues y Boston Breakers. También se dice que Anisa no se problemática pero que tiene un carácter fuerte, según los rumores, en el minuto 2:16.

Wilmarie tiene fama de arrogante

Wilmarie formó parte de la quinta temporada de Exatlón EEUU. En esa ocasión también llegó como refuerzo y aunque no llegó a la semana final, ella se ganó la fama de “arrogante y pesada”, y hasta de burlona.

Aunque era una las mejores atletas la audiencia decía que ella carecía de humildad y respeto por sus compañeros, llegando a calificar algunos gestos como burlas de su parte. Hasta se dijo que ella se burlaba de Norma Palafox a través de un baile.