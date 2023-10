Susana Abundiz habla del mal comportamiento de Yamilet en Exatlón EEUU.

Durante un circuito entre Yamilet Peña y Susana Abundiz, la roja se enojo mucho con la azul. Pues resulta que Susana se sostuvo del palo que Yamilet tenía que tomar para seguir el circuito. Lo cual causo que Yamilet se retrase en el circuito. Esto enfureció tanto a Yamilet que al parecer le tiro algunos insultos a Susana, según contó la azul a sus compañeros. “Estoy un poquito decepcionada por la actitud de Yamilet”, expresó Susana a sus compañeros. “Porque al final del día todos somos atletas aquí”.

En otra ocasión, cuando Yamilet enfrentaba a Azul en un circuito. Ellas se tropiezan en la zona de la puntería. A lo que Yamilet dijo que Azul le había dado un rodillazo y que le había pateado el balón. “Se me hizo un súper mal plan que se ponga a inventar historias de que Azul le dio un rodillazo y que tiro la bola. De donde saco tiempo Azul para darle un rodillazo”, dijo Susana.

Por otro lado, Claudia Martinez dice que Catherine y Yamilet se expresan muy mal contra los azules. “Me he dado cuenta que Catherine y Yami tiran muchas cosas a los azules”, comenta Claudia.

Mientras Susana se muestra molesta y preocupada de que Yamilet estuvo cerca de pegarle con un palo durante en pleno circuito. “Yo no me di cuenta que intento de darme con ese palo y eso si me mortifica mucho porque esos palos son muy duros”, dijo Susana. “Si me hubiera dado en la cabeza, me hubiera lastimado feo”. Por lo que Azul le dice que si le hubiese pegado, Yamilet es quién queda mal ante todos. “Pero creo que voz deberías ser más inteligente porque la que queda mal es ella”.



Los televidentes también se expresaron sobre lo que han visto en Exatlón Estados Unidos.

“Susana tremenda deportista.. y todos los demás azules siempre respetuosos…en cambio !!! La Catherine y Yamilet son unas falta de respeto y siempre lo he notado , con sus actitudes…son un par de envidiosas”

“Susana no es la más bien portada tampoco lo dijo Raquel hace unos días atrás. Que no le había gustado la forma en la que le hablo a Catherine. Ya se traen entre ellas y deberían de dar un buen ejemplo como competidoras”.