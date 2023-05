EXATLON: ¿Qué pensaba Frederik de Susana Abundiz y Briadam Herrera?

Frederik Oldenburg se ha convertido en toda una institución en EXATLON Estados Unidos, no solo por su rol como presentador del reality show de Telemundo, sino por la cercanía que tiene con los atletas, a quienes no para de impulsar a no desfallecer.

Y durante la sexta temporada de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, el venezolano habló abiertamente sobre los campeones de esa edición: Susana Abundiz y Briadam Herrera, y se desvivió en elogios.

Frederik no solamente mostró que para él la mexicana y el cubano se ganaron la competencia de manera muy merecida, sino que además destacó la energía y el alma guerrera de ambos atletas, al igual que sus personalidades sencillas.

Tras la victoria de la futbolista y el nadador, el novio de la actriz Carmen Villalobos , honró a los campeones de la sexta temporada de EXATLON en su Instagram, donde compartió una foto con los deportistas.

“La foto con los campeones, los dos con esa energía maravillosa, dos seres humanos increíbles, @suss_abundiz 💙🇲🇽🇺🇸y @brih__07 ❤️🇨🇺🇺🇸son el ejemplo a seguir para cada atleta que quiera estar en la competencia y sueñe con ser campeón, las excusas no existieron para ellos dos en sus derrotas, solo sabían que debían levantarse, de lesiones, de días duros, de rachas negativas, en fin de todo”, comentó Frederik al hablar de los atletas.

“Pero siempre levantarse. Briadam le dejó claro a todos que hasta el último lanzamiento nada está perdido, muestra de eso la final, en la que estuvo contra las cuerdas y Susana, que el trabajo duro con mentalidad ganadora da resultados. Llegó como reemplazo y terminó como campeona, siendo la líder en porcentaje de victorias de la competencia, así fue la historia de estas dos fieras que elevaron el nivel de la competencia aún más, que servirán como ejemplo para el futuro, gracias chicos, los quiero !!! 💪🏻🔥❤️💙🇺🇸🔥🔝🔝”, agregó el comunicador.

Los seguidores de Frederik coincidieron con sus palabras y reaccionaron con mensajes de apoyo a los atletas.

“Felicitaciones, bien merecido”, “Felicidades campeones, Frederik tiene razón en lo que dice de ambos”, “Grandes campeones, muchas felicidades por haber llegado a la cima”, “❤💙👏👏👏 Briadam no nos defraudó..Sabia que ganaría..es un Campeón ❤️❤️❤️❤️”, y “me encantaron los Campeones de esta temporada. La tenacidad y el no rendirse los acompañó. Por eso fue que triunfaron Felicidades a los dos.❤️❤️❤️”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación de Oldenburg.

Otro de los participantes de la sexta temporada al que Frederik elogió mucho, y a quien describió como uno de los mejores deportistas que ha visto pasar por las arenas de EXATLON Estados Unidos, fue Alfredo Pang.

“Esta fiera se quedó a las puertas de la semana final, este atleta azul llegó para aportar su energía, su sabiduría, su garra, @alfredo.pang de los mejores exponentes que ha tenido el equipo de los contendientes”, dijo el animador en su Instagram. “Llegó como reemplazo en un día durísimo en el circuito de oro, con un sol radiante y con Exasoccer, dominó todos los circuitos, dominó cada elemento y cada situación pero lo más importante fue y es un gran ser humano, su deseo por ser campeón era incalculable y se retiró entre aplausos dejando claro que quiere revancha, Alfredo te la mereces!!! Gracias fiera!!!”.