EXATLON: La confesión de Yamilet Peña: ¿Quién la ayudó a ganar el reality?

A comienzos de este 2023, Yamilet Peña se coronó como campeona de EXATLON All Stars, tras una reñida batalla contra la colombiana Caterine Ibargüen.

La actual campeona de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, quien a lo largo del reality show se mostró humilde y guerrera, confesó que tenía claro que ella iba a ser la vencedora.

Sin pretender sonar arrogante, pero mostrando su fe inquebrantable, la deportista reveló en un video compartido por la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos en Instagram, que se visualizó levantando el trofeo.

La campeona del programa de televisión de Telemundo fue más allá, y dijo que alguien la ayudó a alzarse con la victoria: Dios.

“Estoy demasiado emocionada. De hecho, la primera meta que escribí de este año, fue ganar EXATLON Estados Unidos y se me cumplió gracias a Dios”, reveló la competidora de EXATLON All Stars, tras su triunfo.

“Era algo que queria en mi temporada, algo que ni siquiera tuve la oportunidad de llegar, pero desde que inició la semana final, lo he dicho una y mil veces, Dios me ha sorprendido de una manera increíble”, insistió Yamilet. “(Dios) me mostró la manera de creer, de tener fe, de confíar”, advirtió la gimnasta dominicana.

La joven deportista mencionó que cuando se alzó con la victoria fue como llevar a la realidad lo que había visto en su mente.

“La verdad yo lloraba todos los días por emoción, por emoción de todas las cosas maravillosas que he tenido en toda mi vida, y estoy demasiado contenta, que no me salen las lágrimas, porque esto me lo soñé, me soñé estar parada ahí, con este trofeo”, dijo la gimnasta.

“Me soñé con este trofeo en las manos. Para mí es algo que sabía que iba a venir, y la verdad luché, y creo que lo luché por eso, y la verdad es que más que emocionada, estoy agradecidísima con este trofeo de EXATLON que ya tiene un puesto en mi academia y el corazón de todo el que estuvo conmigo en todos momentos”, afirmó Yamilet.

“Te lo mereces, por tu constancia y dedicación, Felicidades y sigue siempre más allá y más!!!🙏👍👏🤗❤️”, “eres grande Yamilet”, “la humildad te llevo a ganar”, fueron algunos de los mensajes que compartieron los fans de la campeona de EXATLON.

“Se lo merecía la Pantera, pero la felicito. Hizo muy buen trabajo”, “Dios la bendiga, que disfruten sus premios”, agregaron otros fans.

