Shaila Pérez, subcampeona de EXATLON 3, envía mensaje ¿Qué dijo?

A lo largo de sus cinco temporadas, el programa de competencias estrella de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, ha contado con participantes emblemáticos que han conquistado el corazón de la audiencia no sólo con sus destrezas deportivas, tan necesarias para triunfar en cada circuito, sino con su calidad humana y buena energía, tal es el caso de “La Maquinita” Shaila Pérez, subcampeona de la tercera entrega del programa.

Shaila es una gimnasta artística de 23 años, que se unió al equipo nacional de su tierra natal, México, cuando era una niña, ganando primer lugar en varias competencias nacionales y demostrando que ese deporte fue su primera pasión. Si bien Shaila hoy en día está retirada de las competencias, ocasionalmente entrena a gimnastas noveles que quieran iniciarse en ese arte que ella domina tan bien. En su paso por Exatlon EEUU, contra muchos pronósticos que aseguraban que “era muy pequeña” en estatura, ella se probó a sí misma y a todos, derrotando en una jornada de eliminación a Nicole Regnier, una de las favoritas. Su entrada a los finalistas en la tercera temporada de Exatlon fue sin precedentes, pues obtuvo su pase entre los 4 finalistas, tras la sorpresiva lesión de Denisse Novoa.

Después de su paso por la tercera temporada de Exatlon Estados Unidos, pudimos verla de nuevo en el llamado “Torneo de Temporadas” de la cuarta edición, que llegó como una forma de mantener el programa a flote mientras gran parte del equipo azul, los Contendientes, se encontraba batallando un brote de COVID-19.

También los seguidores de Shaila se han convertido en sus compañeros de aventuras, pues la chica, haciendo gala de su gran capacidad comunicativa, ha lanzado una serie de divertidos e interesantes videos en donde visita y se dedica a conocer diferentes regiones de México. El segmento se llama “Shai Travels”, y en él, los seguidores del canal de YouTube de Shaila Pérez pueden conocer todas las maravillas turísticas que un país como México tiene para ofrecer. Pueden ver más haciendo click aquí.

A través de sus redes sociales, “La Maquinita” Shaila Pérez le dejó saber que se encuentra en una relación con un joven que lleva por nombre Matthew Brandal, y de acuerdo a su cuenta de Instagram, que mantiene privada, es agente de bienes raíces y acompaña a Pérez en todas sus aventuras. ¡Incluso ya conoció a otro atleta de Exatlon EEUU! Miren esta foto que compartió la querida atleta:

Así es, Shaila y Matthew estuvieron visitando a Mack Roesch, a quien la propia Shaila llama su mejor amigo. Sobre esta foto escribió lo siguiente: “Soy muy afortunada de tener a hombres tan increíbles en mi vida! Que lo más importante en nuestra vida sea dar amor, ayudar a los demás y estar en paz con uno mismo. Es la fórmula más increíble para rodearte de buenos amigos ❤️✨”

Junto a Matthew, Shaila anduvo también de vacaciones por las costas del estado de la Florida, en donde se tomaron una adorable fotografía que acompañó con un necesario mensaje llamado “Una pizca de la receta para ser feliz”.

“Amigos no soy una experta en relaciones pero hoy les puedo decir que si algo he aprendido, es que tu tiempo solo se comparte con personas que en realidad amas, y están en tu corazón, ya sea amistades, noviazgos etc… El tiempo vuela y no lo podemos dejar pasar con personas que en realidad no amamos/ no nos aman, o que no sacan los mejor de ambas partes.

Seamos conscientes y apreciemos el tiempo y vida de los demás, y el nuestro!” Shaila Pérez.