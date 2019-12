¿Por qué sacaron a Denisse Novoa de “Exatlón Estados Unidos 3”?

Este viernes 22 de noviembre de 2019, fue un día de grandes emociones para los seguidores del reality deportivo “Exatlón Estados Unidos 3” no solo porque se vivió un duelo infartante en la jornada por la eliminación, sino también por un suceso realmente inesperado: la salida de Denisse Novoa.

El pasado jueves la atleta que hasta ahora había pertenecido al equipo de los Contendientes, se lastimó la rodilla de su pierna izquierda al caerse, haciendo un circuito contra Norma Palafox Entre su dolor pidió que no la tocaran y necesitó asistencia médica.

Luego de ser atendida y hacerle los éxamenes respectivos la joven regresó con muletas y la pierna vendada a la fortaleza. Allí se mostró esperanzada ante sus compañeros de que no fuese nada grave. “Me mandaron reposo, no puedo mover la pierna, pero ya me siento mucho mejor. Confío en que si lo voy a poder hacer y se que lo voy a dejar todo en la final. Voy a esperar los resultados de todos modos”. dijo.

Sin embargo, las noticias para “La Pantera” al comenzar la jornada de este viernes, fueron realmente devastadoras para ella, pues el conductor del programa Erasmo Provenza, le notificó “que luego de que le hicieran una resonancia magnética los doctores determinaron que sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no podría continuar en la competencia”.

Estas palabras fueron el detonador de las lágrimas de Novoa, quien guardaba la esperanza de participar en lo que resta de competencia. Mientras ella estallaba en llanto, Provenza destacó que ella nunca descansó: “siempre te mantuviste entre los mejores. Fuiste 258 veces a la pista, acumulaste 66 victorias y 64 por ciento de efectividad. Esta semana eras lider en victorias.”.

Cuando Erasmo le preguntó cómo se sentía, ella le respondió visiblemente consternada: ” Siento fustración, impotencia. Nunca me había entregado tanto como en esta competencia. No hubo ni un día que yo no dijera que no lo iba a hacer. No se porque la vida no me permite terminar mi participación aquí. Seguiré trabajando para recuperarme.”

Provenza le anunció que tendría la oportunidad de quedarse durante toda la jornada de este viernes, en la cual se enfrentaron Mack Roesch y Alberto “El Venado “ Medina, y que al final tendrían una cena en la fortaleza para despedirla como ella se lo merece.

Denisse Novoa es una gimnasta mexicana de 24 años , que reside en Miami. Ella ha practicado diversos deportes como natación, futbol, baloncesto y golf, entre otros. Es hermana del actor Mauricio Novoa. Dentro del programa también fue la primera de los participantes de esta temporada en llevarse un automóvil SUV.

“No te vas con las manos vacías, te llevas casi 102 mil dólares y el corazón de todos”, le dijo finalmente Erasmo, quien agregó que tras la lesión que la retiraba de la competencia, automáticamente Shaila Pérez, se disputará con Norma Palafox un puesto para la final de este domingo por el lado de las chicas.

