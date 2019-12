EXATLÓN 3-E.E.UU:¿A quién eliminaron el 20 noviembre?

El reality de sobrevivencia deportiva “Exatlón Estados Unidos 3 “, arribó a su semana final y con ella una jornada de doble eliminación, en la cual un hombre y una mujer dijeron adiós.

Conducido por el comentarista de deportes, Erasmo Provenza quien narra detalle a detalle, las incidencias de los exigentes desafíos, este miércoles 20 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la feroz competencia, por permanecer allí hasta este domingo cuando se realizara la competencia final.

En el espacio que se graba en República Dominicana y pone a prueba las habilidades físicas, mentales y competitivas de los participantes, dos ellos perdieron la oportunidad de estar entre el grupo de los 6 finalistas. ¿Quién se fue del equipo de los Famosos y quién de los Contendientes? Sigue leyendo….

Lo que tienes que saber:

La jornada inició con la explicación de la dinámica de las pistas para las chicas y la primera sería por la permanencia en la contienda. Erasmo Provenza destacó que la atleta ganadora pasaría a formar parte de los finalistas de cara a la contienda final.

Dos caballeros y dos chicas estaban amenazados desde el arranque de la competencia. En esta oportunidad no participaron, Denisse Novoa, Alberto “Venado” Medina, Norma Palafox y Kelvin Rentería por haberse ganado la inmunidad para esta jornada. Los amenazados Mack Roesch, Octavio “Tavo” González, Nicole Regnier y Shaila Pérez, sabían que de su desempeño esta noche podrían obtener un boleto camino a la final. Con las reglas claras arrancó el primer circuito.

Primer Duelo de eliminación de las mujeres a 4 puntos

Nicole Regnier y Shaila Peréz lo dieron todo para llegar primero a 04 puntos en este circuito.

Al final del mismo, en la zona de puntería las atletas tenían que para anotarse un punto, colocar en 4 torres de cubos, 2 Totens y 2 botellas, para seguidamente derribarlos con sacos de arena, estafetas y aros . El triunfo de esta prueba se lo llevó Shaila al cerrar la pizarra en 4 puntos contra 2 que hizo Regnier.

En conclusión la chica eliminada esta noche fue Nicole Regnier

Duelo eliminatorio de los caballeros a 5 puntos

Al despedirse de la competencia, la futbolista profesional de 24 años dijo: “Exatlón cambió mi vida, mi forma de ver las cosas. Me enseñó a valorar las pequeñas cosas, una llamada, hasta tener el control del televisor para ver un programa. Me retó como deportista y como profesional. Me siento satisfecha porque me pude meter junto a otros 7 grandes deportistas. Gracias también a los azules”. Ella agregó: “Shai fue un honor haber perdido contigo, tú eras la que más entrenaba. Esto es una hermandad.Los voy a extrañar”.

Luego de pasada la competencia de las mujeres, llego el turno de los caballeros. Erasmo Provenza dio a conocer que los atletas que se disputarían su permanencia por los caballeros eran Octavio Tavo González y Mack Roesch en el temido circuito por la eliminación. Destacó que “El Gringo” tiene 3 medallas de salvoconducto que podía utilizar en caso de necesitarlo.

Ambos lo dieron todo en una pista y el que llegara primero a 5 puntos se quedaba y el otro abandonaría la competencia. En la zona de puntería de la pista, ambos atletas tenían que colocar dos cubos en 2 plataformas para luego derribarlos con estafetas. Seguidamente tenían que ensaltar 2 aros en 2 ganchos y finalmente lanzar una pelota que debía quedarse incrustada en la plataforma.

En tres ocaciones empataron Tavo y Mack Roech, lo que hizo que “El Gringo” tuviera que utilizar sus tres medallas.

Cada uno hizo su mejor esfuerzo en la pista, pero Mack Roesch llegó primero a las 5 anotaciones necesarias para quedarse, mientras que su compañero de equipo se quedó con 3 puntos.

En conclusión el caballero eliminado esta noche fue el mexicano Octavio “Tavo” González

Al despedirse esta noche el jugador de fútbol americano expresó: “Cuando comencé aquí el primer mes pensé que esto era mucho para mí, pero mis compañeros me ayudaron y poco a poco fui subiendo de nivel. Ahora valoro mucho más las cosas. Le doy las gracias al equipo azul por todo y a los rojos a quienes nos unimos en esta etapa final. Quiero seguir jugando fútbol americano y a eso le voy a dedicar mis energias ahora”.

Esta semana final los 6 participantes que se convirtieron hoy en finalistas pelearán para llegar de manera individual a la final de la exhaustiva competencia, donde se nombrará el campeón de “Exatlón Estados Unidos 3”, quién ganará un premio de US $200.000. Toca este enlace para saber a quién eliminaron el 6 de octubre. Y para saber a quién eliminaron el 03 de noviembre de 2019.

